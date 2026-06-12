獨家／學習司法官打官司敗訴 向全體法官討拍惹議

法官論壇上署名「鄭宇瀚」的學習司法官自己官司敗訴卻向全體法官討拍，不少法官要求司法院調查。

司法官64期鄭宇瀚目前在高雄地院學習，他還沒正式擔任司法官就在司法圈引發爭議，只有法官能使用的「法官論壇」今天出現一篇署名「鄭宇瀚」的貼文，內容是他自稱在台南一家餐廳吃壞肚子，狀告餐廳過失傷害，民事則求償2.5萬元，但因沒就醫採檢也沒保存食物，證據不足敗訴確定，一審民事的判決即被貼在論壇上討拍，並標示希望全體法官同仁回應，法官間炸鍋，認為太離譜，由於鄭宇瀚有提告多件案，刑民與國賠案都很特別，也引發司法官間討論他是否適任。

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本刊調查，鄭宇瀚住台南，考上司法官後目前在學習階段，即將正式擔任法官或法官，他原本可以在台南地院學習，但因為在台南地檢及地院都有他告人的數個案件，因此到高雄地院學習，今天的一則貼文引發爭議。

不少法官認為，學習司法官的官司輸了可以上訴，但他卻將自己敗訴確定的案件拿來要全體法官回應，不僅不當，也太離譜，且學習司法官還不確定將來是當法官或檢察官，就在只有法官能用的論壇貼文章引發爭議，也查明及檢討學習司法官是否有使用這論壇權限，或是遭盜用帳號，論壇上已有法官要求司法院處理。

在公開判決網站上，名為鄭宇瀚的原告除了吃壞肚子求償案，也有因為在台南機車遭警方拖吊，指控警方白色粉筆書寫拖吊資訊難以辨識，讓他耗時許久才知道機車已遭拖吊，侵害他機車的所有權、一般行動自由，受有身心痛苦，請求國家賠償10萬1元。

這件國賠案台南地院認為，此案的機車確停放於人行道上，拖吊地點地面也有使用粉筆書寫拖吊時間、車牌號碼、拖吊單位（保管場）字跡，均清晰可見，並無原告所稱難以辨識情事，也判他敗訴；另一件他是在蝦皮賣場購買Switch數位版遊戲馬力歐奧德賽與魔物獵人發生爭執提告求償900元勝訴，此外有署名鄭宇瀚的也在台南地檢署因不滿鄰居施工而提告對方強制罪，但被告不起訴。

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