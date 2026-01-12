獨家／宅配員拿9萬包裹摔鐵門 正鐵道歉：他和同事吵架

高雄鳥松一名女子9萬元包裹被正鐵貨運司機亂丟。（示意圖／東森新聞）





高雄鳥松一名女子9萬元包裹被正鐵貨運司機亂丟，包裹還撞到車庫鐵門，發出巨響，女子是調閱監視器才發現東西被亂丟，相當生氣，一問貨運行，竟然是因為司機當下正在跟同事吵架，心情不好，還好9萬元包裹內的高檔寢具，都有被層層包好，沒有損壞，女子說，貨運行有道歉，但以後不會再接受這家貨運行送貨。

正鐵貨運司機扛著大包裹，從遠處走到車庫門口，狠狠地把9萬元包裹往鐵門丟。鐵門被撞到發出巨響，門片還晃動好幾秒，貨運司機連看都不看一眼，掉頭離開，包裹主人找包裹，調閱監視器，發現東西被狠摔，相當生氣。

廣告 廣告

在 Threads 查看

民眾：「我覺得生氣肯定是會有的，他心情不好，也不能這樣對我的東西，那你心情不好也不是我做的。」

民眾：「運費都是我們自己負擔，對呀，所以那是你的工作。」

正鐵貨運司機送貨的地點在高雄鳥松，9萬包裹被狠摔當下現場沒人，要不是有監視器看到送貨過程，包裹主人完全不知道東西是被這樣對待，一開始貨運司機把商品，丟在沒有人的社區大門，貨運行跟包裹主人確認，包裹主人請司機送到車庫鐵門，沒想到是這樣摔包裹，包裹主人質疑，這樣亂放東西放哪誰會知道，而且摔壞東西誰負責，一問才知道當天貨運司機，正在跟同事吵架，心情很不好就把送貨的包裹當發洩品亂丟。

其他貨運司機vs.記者：「（什麼東西會特別去小心，會嗎）我們規定就是不能用丟的，（規定就是不能用丟的，不管是什麼東西），對。」

其他貨運司機：「視為收件人的財產，他的東西我們怎麼可以把它損壞掉。」

一般的包裹送來的時候，其實因為像這樣的大樓，都是有管理員在接收，所以比較不會出現有亂丟的情況，但是如果在現場，沒有人當下來幫忙收包裹的話，就可能會有亂丟的情形。

被摔的9萬包裹裡頭放的是高級寢具，土耳其貴族在用的床單還有高檔蕾絲床組，還好寢具被層層包好，沒有被破壞到，正鐵貨運接獲收申訴後，已經打電話道歉，才讓包裹主人怒氣消一半，不過經過這次經驗，包裹主人說以後到百貨公司專櫃買商品，會要求別家貨運送貨，不會再相信正鐵貨運。

更多東森新聞報導

「超商大盜」偷8包裹 店員損失7萬怒了追出店外抓賊

網美露營區竟淪「毒品轉運站」 加國大麻寄南投

OK超商分手蝦皮！明年1月起不再服務「境內包裹」

