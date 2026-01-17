獨家／安全帽店被詐團冒名Po清倉文 「全盔、半盔」露餡

高雄有一家安全帽店被詐團冒名po文，說阿公年紀大了店要收了，安全帽大清倉出售。（示意圖／東森新聞）





高雄有一家安全帽店被詐團冒名PO文，說阿公年紀大了店要收了，安全帽大清倉出售，若進一步留言，對方就要你加LINE私訊，很可能就會因此落入圈套。而詐團這回冒名的安全帽總店舊地址，在網路上顯示永久歇業，這可能會讓人更信以為真，但實際上店家只是遷移，另外這篇特價文寫的「半盔」跟「全盔」，中國用語露出破綻。

最陽春的全罩式安全帽，一頂也要800多塊錢，除非老闆要跑路，不然誰會賠本賣，但網路卻有特價訊息說，阿公因身體原因，無法照顧店鋪生意，已經結業，叫孫子在社群上全部清倉出售，全罩一頂500、半罩300、小孩款200元，老闆揮淚清場。地點在高雄三民區民族一路，數量不多，不管網友詢問什麼問題，版主都要你加LINE帳號。

網路上說要清倉的安全帽總店，在去年2月就收了，目前已經搬到3公里外的覺民路上，舊地址現在租給人家做倉庫，但卻被詐騙集團冒名PO文。

詐團發的這篇文章有各種款式以及門市照片，但實際比對，這是從網路抓的，從Google搜尋這家安全帽店舊址，跳出的第一張照片，對比貨架商品位置一模一樣，舊店址在地圖上顯示永久歇業，看到商品出清訊息，更容易讓人信以為真，紛紛打電話到總店詢問。

被冒名po文安全帽分店業者：「我們是做（打）165專線，（165怎麼講），他是說如果他們查證之後，他們會直接下架它（特價文）。」

安全帽店被人冒用名義發文，推測詐團成員在境外，因為商品名全盔、半盔，這是大陸用語，台灣人都稱安全帽。其他民眾vs.記者：「就安全帽啊，（會講全盔半盔嗎），不會餒。」

其他安全帽店家：「傳統一般方便型的就是都會說3/4罩，那像這一種包覆型比較強的就會說是全罩，（講盔這樣你們意識的過來說，這是講安全帽嗎），我心裡面可能想說，這是以前（當兵）打仗用的單位嗎。」

推測詐團可能是想引誘民眾私訊，一步步落入圈套，貪便宜的把錢匯出去，可能就會上當，而目前還沒有人向警方報案受騙，而詐團鎖定歇業店家冒名PO文，詐騙手法又翻新。

