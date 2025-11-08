獨家／安歆澐7年婚變！哭曝遭小16歲國手尪劈腿人妻：他拿菜刀家暴我

記者蔡維歆／台北報導

當年曾參加《超級星光大道》並入圍金鐘獎金曲獎的44歲安歆澐跟小16歲國手莊英杰驚爆婚變！2人7年婚姻亮紅燈，目前正在打離婚官司。安歆澐接受《三立新聞網》訪問證實莊英杰這段期間不只劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，4月還動手勒暈她，兩人從此分居至今。安歆澐淚崩說：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」

安歆澐跟小16歲老公上節目談飛機杯。（圖／翻攝自11點熱吵店YouTube）

安歆澐透露跟莊英杰結婚後曾簽協議，只要有一方劈腿，房產就必須給對方。沒想到莊英杰後來就跟她的人妻朋友劈腿，多次被她抓包，「我給過他們太多機會，中間也出來談判過還簽和解協議，結果他們一直藕斷絲連違約，那就必須付出代價。」那有打算提告女方侵害配偶權嗎？安歆澐說還沒有，目前先提告求償處理對方違反和解協議部分。至於離婚條件，安歆澐也透露已跟莊英杰提出約上百萬元的求償金額，現在一切都交給律師處理。

安歆澐昨錄余祥銓主持的《大老闆聯盟》。（圖／鴻凱娛樂提供）

至於被家暴那次，安歆澐錄《大老闆聯盟》受訪一度淚崩說莊英杰一年多前因為比賽落選又得腦膜炎，性情大變的他多次酒後失控，最恐怖是曾拿菜刀砍冰箱，4月甚至在車上動手勒暈她，她也多次報警，花蓮當地人都早知道他們婚變，她落淚嘆說：「從沒想過曾經這麼親密的另一半，會為了一個女人要置我於死地，我一路回想到我當初有多麼辛苦地維持這段婚姻，他其實也跟我懺悔過，但我覺得他需要好好去看心理醫生，因為一個正常人根本不可能會這樣對自己的妻子行兇。」

