獨家／安芝儇愛上「呷辦桌」：吃了總舖師手路菜會有錢！女神成最強印證

記者林昱孜／高雄報導

金賢姈今年順利加入「電豹女」啦啦隊，近日人氣飆升。（圖／翻攝金賢姈IG）

台鋼雄鷹《WING STARS》韓籍啦啦隊成員安芝儇擁有亮眼外型與滿滿活力，獲封「最強外掛」，自定居高雄後愛上辦桌菜，更深信吃過總舖師手路菜就能「變有錢」。去年曾被安芝儇帶來吃辦桌菜的金賢姈，更成了最強印證，今年正式加入台啤永豐雲豹的的「電豹女」啦啦隊，並以「核彈芭比」稱號人氣飆升。

安芝儇深信吃辦桌菜會變有錢，金賢姈正式加入台啤永豐雲豹，成了最強印證。（圖／翻攝안지현 安芝儇YT）

過了一年再次到內門重溫阿隆師辦桌菜，安芝儇和金賢姈除了打定主意要狂嗑外台味美食外，還要來報喜；去年金賢姈和小安一起到這邊用餐的影片上線後，圈了不少台灣粉絲，也讓一直在韓國發展的她，逐漸打開知名度，順利加入「電豹女」啦啦隊。

阿隆師好菜全部端上桌，迎接2女神到來。（圖／翻攝안지현 安芝儇YT）

女神回訪，阿隆師熱情款待，全新年菜「隆馬精神」端上桌，一聽到吃了會賺大錢，雙姝碗筷準備好多吃一點。黑蒜頭養生雞湯，讓小安一口喝下驚艷不已忍不住鼓掌，連金賢姈也大讚，從冷盤海鮮到主食鰻魚油飯，搭配唐朝一品封，兩人每吃一道菜都忍不住點頭稱讚：「馬西搜呦」。

從內門起家的「阿隆師辦桌」，以經典台味和澎湃菜色成為許多家庭年節餐桌的首選，就連韓國啦啦隊女神安芝儇、金賢姈都被這台味十足的辦桌菜擄獲。阿隆師表示，辦桌菜承載著台灣人對節慶的回憶與情感，現在透過線上訂購也能輕鬆重現經典滋味。

▼身為小豬豬能吃就是福 睽違一年再度造訪內門（影片來自YouTube－안지현 安芝儇頻道，若遭移除請見諒）

