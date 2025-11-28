獨家／宏福苑災民物資站遇見失聯好友 哽咽落淚

現場志工們呼籲資源不要被濫用。（圖／東森新聞）





香港嚴重大火，不少災民無家可歸，因此湧入各界志工紛紛自發支援，捐出糧食、衣物和民生用品，還製作物資地圖，方便災民領取。不過現場志工發現，部分附近的住戶明明自己不是災民，卻還是來偷拿賑災物資。

香港宏福苑 一場惡火燒光居民所有家當，幸好各界湧入愛心，幫助災民度過難關，甚至還有人在物資站遇見失聯多日的好友，忍不住感動哽咽。受災民眾：「我的朋友，今天聽說他們沒有事，2天都找不到他們，今天才知道他們沒有事，所以就覺得很感動。」

劫後餘生讓災民心中充滿感恩，滿滿的物資應付急需，現場從衣物到熱食一應俱全，還有許多志工自發到場協助整理，把物資分門別類，還手繪地圖，盡量讓災民領取可以更有條理。

可以看到在香港宏福苑的現場，旁邊其實這個大型的社區廣場已經變成一個物資集結站，這裡聚集了非常多的志工來發放物資，這些都是要來提供給宏福苑的住戶。

物資站志工：「想著多幫一點是一點，因為畢竟反正在我們學校附近，然後很多人也住在這邊。火災發生當天，我們剛好在學校，出來的時候就看到了那些黑煙，很心痛。」

許多志工也是住在附近的大埔居民，不捨鄰居流離失所，但沒想到竟然有人趁亂偷拿物資，讓現場志工相當氣忿。

物資站志工：「他是災民，他可能會知道自己家裡需要多少的物資、有幾口人，但是非受災他們是過來逛街一樣，就是去Shopping一樣，就是過來說我逛逛看看就可以了。他是拿完直接上去樓上，所以我們就覺得很過分。我們是抓到好幾次、揪到好幾次了。」

因此現場志工也開始舉牌，呼籲資源不要被濫用。在當地居民團結一心的時刻，愛心得留給需要的人。

