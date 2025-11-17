獨家／宏都拉斯哭了！ 不只白蝦「它」也遭殃

財經中心／廖珪如報導

過往宏都拉斯出口我國咖啡數量多，並以精品市場拉動在地小農合作等，近兩年咖啡展上主力已成為我國邦交國瓜地馬拉。（圖／翻攝中美洲辦事處粉專）

2025年台北國際咖啡展在今（17）日落幕，消息人士透露，宏都拉斯主要出口產品之一咖啡，原本在台灣精品市場發展順利，在兩國FTA加持下，宏都拉斯咖啡豆以0關稅進到台灣精品咖啡市場，勢頭一直很穩健，然而2023年宏都拉斯片面與我方斷交選擇跟中國建交後，FTA失效，中國雖說要採購宏都拉斯咖啡豆，但是精品咖啡市場不如台灣成熟，哪怕量體大也難以取代，導致在台灣的宏都拉斯生豆商，已有人撐不下去「倒閉」收攤。

從資料顯示，我國台糖公司過往在兩國邦誼穩固時，大量跟宏都拉斯採購生豆，此外，兩國的交換學生、農業技術交流更是不在話下，2023年兩國斷交時，據當時在當地的台商描述，宏都拉斯民眾相當不認同國家決策，抗議聲浪不斷，尤其台灣教育、農業交流為宏都拉斯不少學子、產業往來撐起歷史悠久的情誼，為兩地開放思想、商貿往來深化貢獻。

然而宏都拉斯官方卻沒有顧及民意，毅然選擇斷交，過程中不只白蝦採購出現問題，咖啡出口量也重新談過，並未達到立即的好處，從中國官方資料也可以看出，雙邊教育文化也在今年才要開始著墨，與我方由師大、台政大等學校接受交換生情形相當不同。

此外，每年在中美洲辦事處牽頭下，在台北國際咖啡展上擁有一席之地的宏都拉斯館也已不復存在，雖然還是有廠商小量採購宏都拉斯咖啡豆，但是此前不少由台灣教育體系訓練出來的精品咖啡豆系統，在兩國斷交後因為沒有關稅優惠等，已難再實現為台灣消費者精選精品豆、小農莊園等願景，已有廠商撐不下去而倒閉。

