獨家》宏都拉斯確認總統當選人阿斯夫拉 我涉外高層：台宏復交「可以期待」

〔記者蘇永耀／台北報導〕中美洲國家宏都拉斯全國選舉委員會發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨(PN)候選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)當選總統。美國政府已對此結果表示歡迎，台灣外交部也表達尊重宏國人民所選出新任國家領導人。至於台宏兩國有無可能進一步復交，涉外高層今日受訪說，我們與阿斯夫拉已有「直接聯繫」管道，加上美國方面的協助，兩國復交將「可以期待」。

宏都拉斯當地媒體引述宏國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨(PL)納斯拉亞(Salvador Nasralla)，得票145萬5169票，得票率39.54%。執政黨自由重建黨(LIBRE)候選人蒙卡達(Rixi Moncada)則大幅落後，排名第3。同樣親台的納斯拉亞雖仍拒絕接受選舉結果，但外界預期已然大勢底定。

宏都拉斯於2023年3月因受到中國金錢利誘，在宏國現任政府主導下轉與中國建交。對於目前大選結果，我涉外高層今日透露，包括阿斯夫拉與納斯拉亞兩人，我方過去一年便都已經建立聯繫管道。基於宏國目前的局勢，台灣外交部門尚未正式公開表態，但確實已另透過管道向阿斯拉夫「表示祝賀」，也相信他會針對競選時的主張後續推動「台宏新關係」，並期待在其就職之前，台宏雙邊關係能確定下來。

至於「台宏新關係」是否意味兩國復交？涉外高層指出，阿斯夫拉是一位堅定的從政者，相關發言都是深思熟慮，並非選舉語言，包括選前公開表示，要恢復與台灣邦交，相信他就職總統之前還會「談得比較具體」。高層也證實，我方確實與阿斯夫拉有直接管道，「在當地也有人」，隨時隨地可以溝通，甚至還能電話聯繫，商議雙邊關係的推動。

另外，我涉外高層說，美國川普政府上台後更注重西半球的安全情勢，也對宏都拉斯大選多次表達關注，並對阿斯夫拉確認總統當選人表達歡迎。因此，對於台宏推動復交，美國方面亦有積極協助。

涉外高層說，川普政府的「新門羅主義」與我們的「榮邦計畫」可謂目標一致，並相互增強在區域的合作效應。例如對比我們在邦交國瓜地馬拉與貝里斯的實施成效，也讓中美洲民眾更認清中國一帶一路最後只會淪為經濟脅迫，中國帶來的負面效應，成為這次宏國大選話題，接下來包括哥斯大黎加將於明年2月舉行大選，相關議題應會持續發酵。

