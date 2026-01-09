獨家》宜蘭藍營兩強相爭！吳宗憲勤跑地方拚出線 尹乃菁任文傳會副手相助

國民黨宜蘭縣長選舉目前出現兩強相爭態勢，立委兼文傳會主委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德兩人互不相讓，16日將進行協調。據《風傳媒》掌握，由於宜蘭縣長可能協調無果要進行初選，吳宗憲未來重心將放在地方，因此黨主席鄭麗文特別協請資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委一職，預計2月1日到任，若未來吳宗憲順利被提名，尹乃菁可能真除文傳會主委職務。

對於宜蘭縣長選舉，國民黨中央預計1月16日下午進行協調；媒體傳出，鄭麗文對宜蘭縣長提名的人選提出3條件，首先是要能勝選；其次是能夠藍白合的人；最後則是要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選。不過，縣黨部也會表達地方人士的看法及民意提供參考，後續若協調不成，預計就會進入民調初選。

也由於吳宗憲與張勝德兩人參選意志都十分堅定，吳宗憲未來若要投入初選，可能無暇顧及文傳會事務，所以鄭麗文特別特別協請資深媒體人尹乃菁擔任文傳會副主委一職；過去鄭麗文跟尹乃菁都是名嘴，也曾一起主持過政論節目「火線雙嬌」，尹乃菁在主持飛碟午餐廣播時段，也常邀請鄭麗文當來賓，雙方交情十分深厚。



