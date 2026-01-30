獨家／客控麻辣燙店刻意「分裝2碗」 強收醬料費？

有消費者指控自己到知名的連鎖麻辣燙店點外帶，店家卻以份量太多為理由硬要裝成兩碗，因此得多收一份醬料費50元。（圖／東森新聞）





有消費者指控，自己到知名的連鎖麻辣燙店點外帶，點了400元，店家卻以份量太多為理由，硬要裝成兩碗，因此得多收一份醬料費50元，結帳等於500元。他認為明明一碗就放得下，根本是強迫消費。消保官則表示，如果店家強迫加購，卻無法提出合理原因，這樣的行為很可能已經觸法。

控遭強收費民眾：「這是外帶麻辣燙，店家要求分成兩盒。」

民眾從塑膠袋中拿出兩盒麻辣燙，每盒目測大約只裝到五分滿。控遭強收費民眾：「可以看到，其實都未裝到一半。」

見到這一幕，民眾瞬間炸鍋，怒控這間連鎖麻辣燙店，硬要把一碗的份量裝成兩碗，跟他多收一份的醬料費。

控遭強收費民眾：「就是我覺得就是強迫消費，而且我相信我不是第一個了，我也不是最後一個。」

用尺量測更明顯，碗的深度大約6.5公分，但麻辣燙的份量大約只有2.5公分，等於還有超過一半的空隙沒裝滿。

民眾指控，到台北林森北路的知名連鎖麻辣燙店外帶，點了大約400元的份量，店家說必須得裝成兩盒，要收兩份的醬料費100元，但他根本吃不了這麼多，請他們放一盒醬就好了，卻被店家一口回絕，最後他只好付了100元醬料費以及400元的餐費，總共是500元。

控遭強收費民眾：「我覺得就不是很合理啊，難道說我去買一杯咖啡，然後這一杯咖啡是大杯，然後店家說這個杯子不夠大，我要分兩杯，最後跟你收兩杯的錢。」

遭指控的這間麻辣燙店，小有名氣，在台北有多家分店，主打麻辣燙還有麻辣香鍋、自助夾菜結帳，店內用餐環境也走小文青路線。如今爆出消費糾紛，店員私下透露，規定就是這樣，如果份量太多就會分裝兩碗，但也會先跟客人告知要多收錢，如果客人不願，通常會建議點少一點。

臺北市簡任消保官葉家豪：「而對於消費者表示只需一份醬料，卻強迫消費者加購之行為，倘業者無法提出合理事由，恐已違反社會秩序維護法或刑法等相關規定。」

點了一份麻辣燙，最後卻被拆成兩份計價，也難免讓消費者一肚子氣。

