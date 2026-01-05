獨家／客買到盜版「櫻花熱水器」安裝師傅驚：又輕又醜

台南有一名水電師傅日前到客戶家要安裝熱水器，結果手中的櫻花牌熱水器拿起來發現重量異常的輕，居然是盜版貨。（示意圖／東森新聞）





天冷順勢帶動熱水器銷量，但千萬要小心，因為熱水器也有盜版貨！台南有一名水電師傅日前到客戶家要安裝熱水器，結果手中的櫻花牌熱水器拿起來，發現重量異常的輕，仔細看居然是盜版貨。其他安裝師傅也說，盜版熱水器其實不少，可能無法恆溫，還可能會有安全疑慮。對此，台灣櫻花也發出聲明，將會對盜版廠商採取法律行動。

牆壁鎖底座裝上新熱水器，天氣冷颼颼，不少人順勢換掉家裡忽冷忽熱的老舊機型，讓熱水器安裝師傅最近生意好的不得了。卻有安裝師傅上門安裝，發現客戶買的熱水器居然是盜版，這台櫻花牌熱水器，外觀沒仔細看根本看不出哪裡有問題，直到師傅雙手去拿才發現。

當事水電師傅陳先生：「重量就少了一半以上，說奇怪，同規格不可能這麼輕才對啊，然後我覺得最扯的是，連外觀都做得滿醜的啦，（後面那個客人他有裝嗎），沒有裝，我不敢擔責任啊，太危險了啦。」

非當事熱水器安裝師傅侯詠俊vs.記者：「在臉書看很多那種一頁式網站啊，SAKURA他變成SAKUBA，這是公會的標章，（所以只要沒這個東西，基本上就是盜版），就是有問題的，（盜版）不會有人到府服務，目前我聽到是有客人拜託我們幫他裝啦，但是因為我們經銷的產品，所以我們是不願意，那我看到一頁式網站，看起來好像都是不含安裝。」

除了有沒有TGAS標章，有沒有到府安裝，《EBC東森新聞》也在社群平台上，找到疑似盜版的櫻花熱水器賣家，同款型號跟正版的價格互相對比，私人賣家一台4500沒有到府安裝，知名購物平台一台賣1萬8，有專人服務，兩者價格差4倍，實際私訊賣家，果然出現大陸用語，不是假一賠十就是包您好用。

如果是山寨版的熱水器，可能熱水不會恆溫，不然就是熱水會燙死人，更恐怖的是還可能會有安全問題。

記者vs.非當事熱水器安裝師傅侯詠俊：「（正版的很重），重啊重啊，大概10幾公斤，它裡面一些水箱什麼的，我們都是純銅的，它會不會是塑膠或是什麼材質，沒有人會知道。」

過去也有水電師傅分享，客人網路上買的熱水器，澡還沒洗就自己燒掉。對此，台灣櫻花也發聲明，將會蒐證採取法律行動，也呼籲消費者購買時只要價格過低，都要有警覺心，不然一分錢一分貨，為了貪便宜可能賠上性命。

櫻花熱水器完整聲明如下：

針對近期有不肖業者仿冒台灣櫻花(SAKURA)之熱水器產品，並於網路上進行銷售事宜，嚴重侵害消費者權益與居家安全，本公司為保障大眾權益，特此發布以下嚴正聲明：

1.消費者於網購平台購買瓦斯熱水器產品，收到實品請水電師傅協助安裝時，發現購買之熱水器與店面銷售產品比較起來外觀與功能及重量有所不同，經台灣櫻花查詢後發現，消費者所購買之產品，並非台灣櫻花公司製作生產。

2.該不肖廠商不僅非法盜用本公司商標(SAKURALOGO)，更模仿產品外觀企圖混淆視聽。台灣櫻花已於第一時間完成證物蒐集與採證，將採取嚴厲的法律追訴行動，追究其侵權責任，以捍衛品牌聲譽及廣大消費者之權益。

3.呼籲廣大消費者在購買櫻花產品時，可到台灣櫻花經銷商實體通路或官方經營之電商平台購買，切勿因價格低廉而選擇不明通路販售之產品，避免上當受騙買到仿冒品，造成使用上的風險。

4.台灣櫻花販售之商品，於產品機身上、紙箱、登錄卡上皆有專屬產品QRcode及製造序號，唯有正貨產品方可登錄回函，享有台灣櫻花承諾之永久服務與保固，本公司生產的產品除內部專業團隊嚴格管控外，上市前皆依國家法規送中央標準檢驗局通過CNS檢驗規範，在標準安裝環境及正常使用過程下，產品使用上皆安全無虞。

5.於辨別櫻花產品能透過以下方法：

機體上一定有QRCode及製造號碼（拍照位置及樣式）

請認明SAKURA英文拼字（最後兩字母RA的R末畫與A首畫相連接）及櫻花（花瓣數量、形狀）

櫻花產品皆為MIT產品，外箱及說明書等印刷文件絕不會出現「簡體字」，有出現簡體字有極大機會為來自中國大陸仿冒品。

與櫻花官網公開標示價格明顯偏低（低於9折），極大可能為來路不明的仿冒品。

避免在一頁式網站、非品牌電商，如拍賣網站、facebook、IG或Thread等無法辨別貨源之電商平台購買。

以上方法若仍有疑慮，請選擇有實體店家的通路購買，畢竟眼見為憑最為保險。台灣櫻花深耕台灣多年，消費者的安全是我們唯一的堅持。

若您對所購買的產品有任何疑慮，請即刻致電台灣櫻花客服專線或透過官方網站進行核對。台灣櫻花客服專線：0800-021818，手機另撥0909-611818。

