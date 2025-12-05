獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

首次上稿 12-05 23:06更新時間 12-06 05:57

〔記者楊心慧／台北報導〕任職於華碩的中國配偶錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關日前審議後，認定其行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，註銷其台灣身分與戶籍；華碩日前依規處理，錢麗於2日辦理完成離職程序。據了解，錢麗已在3日晚上7時許搭機返回中國。

錢麗的行為被內政部等機關審議後，認定危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍，之後內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，移民署本月1日送達通知書後正式生效，依法不得使用健保，也不能工作。華碩接獲相關消息後，由人資部門聯繫並請示政府單位，恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係。

廣告 廣告

陸委會4日才說考慮錢麗的丈夫長年在海外工作，夫家還有公婆、子女要照顧，所以給予停留的資格，至於停留期限就尊重主管機關移民署的權責來審認。但據掌握，錢麗已搭機回中國。

錢麗的依親居留，被廢止無法享有健保，亦須離開台灣。據了解，陸委會及調查局等國安單位相當重視此事，盯緊錢麗在台灣的一舉一動，以防她做出危害國安及社會安定的事情，錢麗本月3日在移民署監控下已搭四川航空離台。

錢麗所搭乘的飛機是從台北松山飛到重慶江北的四川航空飛機，起飛時間為晚上7時21分，抵達時間為晚上10時13分，飛行時間約2小時53分。

移民署回應，錢女已於近日自行搭機出境返回中國大陸，至於錢女未來以何名義申請來臺，仍視其個人需求而定，倘其提出申請案，本署即會商陸委會等相關機關，依法審理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉：陪伴教養孩子確實不夠

川普第2任期首份《國家安全戰略》出爐！8次提及台灣重點一次看

賴瑞隆兒遭爆霸凌同學 陳其邁說話了

