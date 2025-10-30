獨家／宣稱遊學卻簽留學契約 小學生東京遭丟包

未成年學生到日本遊學卻被丟包！屏東市這家補習班業者打著承辦日本遊學的名號，宣稱安排語言學校跟旅遊行程，費用近十萬什麼都包，但有小學生、國中生暑假到了東京的機場才發現，交通費、門票全要自己付錢，而且有時沒領隊，學生說根本被丟包！誇張的是，業者辦「遊學」行程，卻拿出「留學」契約，已經違反相關法規，受害者超過十五人！

三坪不到的空間，放著上下鋪兩張床，這是黃同學到日本東京遊學的宿舍，跟說好的套房完全不符。原以為遊學團會處理食宿跟交通，沒想到繳了近十萬元、宣稱統包的遊學費，都要自己付錢，而且根本沒領隊，國三的黃同學只能自立自強。

投訴人 黃同學（經變音處理）：「有點驚訝，一下飛機就叫我們要掏錢出來。買車票到學校，然後行程都⋯⋯把我們帶到定點就把我們丟著。」遊學行程從7/8到8/3，總計27天，收費97300元，14人參加，當中6個是未成年，最小的小學六年級。代辦遊學的就是屏東仁愛路這家開業十五年的外語補習班，高掛留學代辦的招牌，實際上卻廣發遊學廣告。

依據規定，承辦遊學的單位，應具備旅行社營業登記及觀光局核發的執照，還必須向教育部登記，但屏東這間補習班並沒有相關執照，卻光明正大在文宣上安排旅遊行程。但到了簽約的時候，又給民眾簽海外留學定型化契約書，規避責任。

投訴人 翁小姐：「補習班就是詐騙，根本就是詐騙，我們一直以為是遊學，實際上簽的合約卻是留學的合約。」屏東縣教育處副處長 吳佩珊：「9/12有函請該補習班處理，補習班沒有在期限內處理的話，就有相關的救濟辦法。」實際詢問補習班業者，只透過櫃檯人員回應交給法律處理。提醒民眾參加遊學團之前，先查清楚業者資格，務必簽訂遊學契約，保護自己的權益。