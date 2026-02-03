即時中心／張英傑報導

民眾黨落實不分區立委的「2年條款」，6名新任不分區立委今（3）日宣誓就職。民進黨立委莊瑞雄則在民視《台灣最前線》節目爆料指出，民眾黨繼續當「小藍」，主體性會不見，只有「滅亡」一條路，以他所知，民眾黨不分區立委，至少有「3人」意識到這個問題；不過，這些人是誰，莊瑞雄並未透露。









莊瑞雄在民視《台灣最前線》節目上說，從這2年立法院的運作來看，哪有什麼民眾黨，也就是國民黨想怎樣，民眾黨就是附和，這2年民眾黨就是「小藍」，但又不是當國民黨的跟班，常在第一線衝鋒陷陣，到最後跟國民黨的意志一模一樣。

民眾黨別再當「小藍」？莊瑞雄警告失去主體性恐走向滅亡

至於外界好奇，新任的6位民眾黨不分區立委，是否會繼續走「小藍」路線？對此，莊瑞雄說，他覺得不一定，整個政治局勢可能會改變也不一定，民眾黨內已有人意識到「為什麼都要聽國民黨？」。

廣告 廣告

最後，莊瑞雄指出，如果民眾黨繼續當「小藍」，主體性會不見，但是2026民眾黨提名若有「1隻母雞」在的話，民眾黨在各縣市各選區要上一席議員並不是問題；但若是繼續保持現況，民眾黨只有「滅亡」一條路，以他所知，至少有「3人」意識到這個問題，知道這樣子走下去會「死掉」。









原文出處：獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」

更多民視新聞報導

民眾黨又出事！毛嘉慶涉性騷「民調喊停」 黃國昌急回：高標準要求

藍營真的緊張了！黨部主委竟鬆口「蘇巧慧算最強候選人」 理由曝光

捲性騷疑雲 毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

