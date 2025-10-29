獨家／宮廟版的週年慶？媽祖飛昇日供桌擺滿「化妝品」

記者許書維、謝昀蓁、張展誌／彰化報導

你看過這種結緣品嗎？媽祖牌化妝結緣品一年只有兩檔，因為這天農曆9月9日重陽節加上「媽祖得道昇天日」， 每年廟方都會特別採購36組美妝品放在「花粉桌」，讓媽祖可以打扮一下，同時也開放民眾線上認購，今年最貴是知名專櫃品牌修護露，機場限定版8670元，錯過這次另一檔則在農曆3月媽祖生辰。

廟方都特別採購36組美妝品放在「花粉桌」。

不少民眾前往宮廟參香拜拜，但是供桌上卻不同以往，不見水果、零食反而擺上一個個化妝品。還以為來到百貨公司專櫃，香水、粉底液、乳霜甚至有要價8670元的修護露，有女子看到眼睛離不開這一桌。

廣告 廣告

民眾：「來過這裡，但沒有看過這樣，就覺得這個到底是什麼，為什麼要辦這些？」

民眾也疑惑為何供奉化妝品、保養品、香氛，原來每逢農曆9月9日「媽祖得道昇天日」，鹿港天后宮除了供奉山珍海味，還會準備「花粉桌」，採購36組美妝品也會開放民眾認購。

每逢農曆9月9日「媽祖得道昇天日」，廟方準備「花粉桌」開放民眾認購。

民眾：「想說老婆都有買化妝品，所以人家說有拜有保佑，這樣化妝比較漂亮，所以就來登記，順便帶一組給老婆這樣子，所以有這個東西，不管是不是加持，還是化妝方面，至少心意比較重要，感覺就很開心這樣子，提前預訂不然會被搶購一空。」

化妝品得到媽祖的加持，吸引民眾搶購，採線上預訂，晚了可就買不到。

鹿港天后宮總幹事劉家汶：「媽祖是一個女性也愛漂亮，廟方會特別準備花粉桌，花粉桌的部分有36樣化妝品，裡面包含要有一個鏡子有一個梳子。」

媽祖牌化妝品一年只有兩檔。

媽祖牌化妝品一年只有兩檔，農曆9月9日重陽節也是「媽祖得道昇天日」、農曆3月媽祖生辰，這也成為另類結緣品。

更多三立新聞網報導

傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它

9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了

兒忘記沖馬桶！母一看嚇壞 送醫查出「一家三口患罕病」

粿粿3年前「答應范姜彥豐求婚」照片被挖 王子反應震驚粉絲：細思極恐

