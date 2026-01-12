獨家／家中昏迷慘摔！高慧君「臉腫2倍大」 揭驚悚過程

演藝歌唱雙棲的女星高慧君，近年來因為甲狀腺失調，併發罕見斜視，連續動了多次手術。（圖／東森新聞）





演藝歌唱雙棲的女星高慧君，近年來因為甲狀腺失調，併發罕見斜視，連續動了多次手術，但沒想到半個月前她在家中，無預警的昏迷摔倒，當場失去意識！雖然緊急送醫，但臉被撞擊到骨折，嚴重腫脹變形，她接受《EBC東森新聞》專訪，講述對抗疾病和疼痛的心路歷程，現在的她面對無常很樂觀，還說自己每隔半年會寫一次遺囑。

女星高慧君：「沒人疼愛，再美的人也會憔悴。」

熟悉的歌聲和旋律，不少人心中永恆的對唱經典〈你最珍貴〉，女星高慧君現在唱歌卻是忍痛捧著右臉，因為半個月前，她在家摔倒昏迷，臉腫到嚴重變形。當時摔倒後，眼睛、鼻子、臉頰瘀青腫脹，臉部一共有三處骨折，回想起當下她餘悸猶存。

女星高慧君：「走了兩步，然後就瞬間也沒有什麼預兆，瞬間我就這樣倒在這裡，這邊的臉就這邊骨折，應該是這樣，這樣倒下去的。」

無預警昏倒的原因，不排除和低血鉀有關，事實上高慧君2年多前，因為甲狀腺失調引發罕見的單眼垂直斜視，連開3次眼部手術，當時她差點被擊垮。

女星高慧君：「那時候我哭3天，其實那3天我在跟上帝吵架，我說為什麼，為什麼祢要在這個時候給我這樣的考驗，兩個眼睛同時用是沒有辦法的，我的『視界』整個是X型交叉的。

從歌手轉戰銀幕後，高慧君奪得兩次金鐘視后，入圍金馬也參演多部戲劇，演戲成為她生命的熱愛，她從崩潰中爬起，慢慢修復受創的靈魂之窗，也勇於面對無常。

女星高慧君：「我每半年都會在我的電腦的筆記本裡面寫我的遺囑，我是很看生死有命這件事情，而是你有沒有想辦法認真的過好每一天。」

現在的高慧君沒事會打手遊復健，偶爾和網友組隊，只要還沒倒就會繼續演戲，更不排除推出新歌，希望呼籲民眾別被疾病打倒，要相信你最珍貴。



