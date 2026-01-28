獨家／一家五口墜谷「14歲兒獨活」近況曝！逐漸走出傷痛…回家仍會孤單

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市桃源區台20線「南橫公路」去年發生坍塌事故，當時一家五口共乘一車行經該處翻落邊坡，釀成2死3失蹤的悲劇。（圖／翻攝畫面）

高雄市桃源區台20線「南橫公路」去年發生坍塌事故，當時一家五口共乘一車行經該處翻落邊坡，釀成2死3失蹤的悲劇，因3人遺體遍尋不著，法院於近日公告揭示將依法宣告死亡，為這起憾事畫下句點。其中，14歲長子原本要一同出門，因座位不夠，留在家中過一劫，但遭逢巨變痛失親人，讓他頓失依靠，一度走不出傷痛，所幸，在各單位及民代協助下，讓他逐漸走出陰霾，近況也跟著曝光。

歷經將近2週搜救行動，於去年8月12日結束搜救，一家五口僅尋獲2人的遺骸。（圖／翻攝畫面）

回顧案發當時，2025年7月30日晚上爸爸、媽媽、姊姊跟年幼弟妹5人共乘一車下山買東西，因為車子坐不下，讀國中的長子留在桃源家中，躲過一劫，事故發生後，他得知噩耗食不下嚥，整天呆坐喃喃自語：「媽媽騙我…說下山買東西，很快就回來，為什麼還沒回來？」，一度難以接受，情緒長期處於低潮。

一家六口有5人因墜谷罹難，只剩14歲長子留在家中逃過一劫。（圖／翻攝畫面）

據悉，墜谷離世的34歲李男，他是該名14歲兒子的繼父，因從小父母離異，隨著37歲吳姓母親改嫁一同到桃源區的繼父家生活，未料，2025年7月30日夜晚遭逢巨變，頓失依靠。

關於這名長子的近況，長期關心他們一家的市議員高忠德透露，目前他回去跟生父同住，不定期會致電關心狀況，且家境本身並不優渥，有透過外部支援，協助他生活、就學協助，日後也會爭取相關補助，讓他求學無經濟負擔，直到大學畢業。

一家六口家境並不優渥，市議員高忠德”（右）過去就經常協助一家人。（圖／翻攝自高忠德臉書）

高忠德說，痛失親人要走出來並不容易，且原本熱鬧一家因事故變調，長子仍會感到孤單，就讀學校也有給予輔導與支持，事隔至今超過半年，性格有變得比較開朗，從不愛運動也開始走出戶外，跟同儕一起互動，逐漸朝好的方向發展，並沒有因此走偏或學壞。

事故至今，僅尋獲李姓男子及17歲潘姓女兒遺體並開立死亡證明，至於未尋獲的妻子吳女、3歲的兒子、1歲女兒，由橋頭地檢署徵得家屬同意，依災害防救法相關規定，向法院聲請死亡宣告。

法院於近日依法宣告死亡的公示催告，若公告揭示翌日起2個月內，向法院陳報他們生存，如不陳報，將宣告為死亡。

