獨家》《家有仙妻》導演結識林光寧30年！不捨兄弟：他骨子裡是喜劇人

林光寧18歲加入雷鳥合唱團擔任貝斯手，一生鍾情音樂，曾在酒吧表演駐唱、擔任秀場經紀人，在張小燕節目《綜藝100》成為班底打開知名度，28歲跨足戲劇圈。導演伍宗德曾跟他合作《家有仙妻》等多部作品，結下深厚交情30多年，對於兄弟離去感到不捨，接受訪問時遺憾從疫情後沒有再見一面，「他到處結善緣，把正能量帶給大家，希望他一路好走。

林光寧在《家有仙妻》飾演女主角林以真的父親何大偉，因而有「仙爸」之稱，導演伍宗德讚他天生幽默風趣，骨子裡是喜劇人，「他完全喜感演出，拍戲時每天相處在一起，真的就像一家人一樣。」導演伍宗德之後執導《台灣靈異事件》，再邀約林光寧演出，他飾演急公好義的報社記者老王，為劇中增添不少趣味性。

林光寧投資眼光精準，在台北開設音樂酒吧、2006年把「那卡西」表演帶到大陸，在上海開店，導演伍宗德當時也赴陸發展，兄弟情誼一直延續。伍宗德回憶2人在大陸很常見面吃飯，「光寧哥為人很義氣，江湖閱歷多，知道我心情不好，不會講大道理，他會在笑談之中舉例，用1、2句點醒我。兄弟之間是暖心交往，就算很久沒有見面，也是一輩子的好哥兒們。」

林光寧演藝資歷豐富，橫跨樂手、影歌視、主持人領域，參與驚悚電影《林投姐》、喜劇電影《大笑兵團》、電視劇《雙響炮》等演出，不論任何題材類型，正、反派角色都難不倒他，尤其在電視劇《轉角遇到愛》飾演女主角大S（徐熙媛）的爸爸，給觀眾留下深刻印象。

