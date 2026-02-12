獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局氣噗噗 陳彥廷：參選到底非兒戲

民視新聞／王云宣、胡景順、顏一軒、許雯絜報導

民眾黨昨（11）日下午公布新北市第四選區（三重、蘆洲）議員初選複查結果，確定由素人陳彥廷擊敗黨主席黃國昌三重蘆洲服務處主任、「四大金釵」之一的周曉芸，獲得提名參選，外界解讀敗陣與前發言人李有宜退黨有關，周曉芸更在接受電訪時更鬧出「陳彥廷在家樂福上班十年」的言論而惹議。《民視新聞》昨（11）日也首度獨家揭露陳彥廷本尊的真身，他在接受本台專訪時表示，尊重黨中央執行民調的流程，初選結果勝出之後就會參選到底，畢竟要選不是說說而已，也不是兒戲，約莫3至4月開始就會啟動地方請益行程。





關於參選動機，陳彥廷表示，因為有點年紀，而且最近有在研讀法律，想要做點事情，而且思考參選的時間其實不長，「大概去（2025）年吧」；他也提到，勇敢踏入政壇並未想特別改變什麼，只是想做點事情。

獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局一度氣噗噗開嗆 陳彥廷：參選到底非兒戲

民眾黨新北市議員第四選區（三重、蘆洲）參選人陳彥廷。（圖／陳彥廷提供）

陳彥廷說，他加入民眾黨約一年多的時間，該黨作為藍綠之外的第三勢力，有其價值；誠如身兼國家治理學院院長的民眾黨創黨主席柯文哲，雖然並非是念法律或公共行政方面的學科，但民眾黨作為第三勢力「也很好」；他住在三重、蘆洲已經40多年，對地方有感情，所以才會挺身而出。

他不諱言，自己是政治素人，沒有經驗也不太曉得民調作業的方式，過程中沒拜票，因此對於初選結果沒有特別看法，「我沒對結果預想這麼多，只是知道會有他們的作業流程，尊重民眾黨」。

談及黃國昌曾公開質疑初選作業程序，陳彥廷則強調，自己對抽樣方式並不了解，但相信黨中央有其作業流程，予以尊重；不過黃主席講得沒錯，前後兩次的結果是不一樣的，所以有所質疑，「我聽了後也覺得不是這麼合理」。

記者追問，外界先前有替您打抱不平，因為對手是黃國昌子弟兵？對此，陳彥廷強調，他沒想太多，皆予以尊重；不過他也重申，「初選結果我確定勝出，當然就會參選到底，畢竟不是說說而已，也不是兒戲」。

針對未來的規劃，他透露，可能要再調配一下與家樂福的工作，在公司可能不會待太多時間，如果可以的話當然會盡量減少，並在3、4月左右啟動地方請益行程，目前也有慢慢認識黨內的同仁，「可以問他們就很夠了」。

