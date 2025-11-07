獨家／家用電費突破萬元 屋主傻眼一查電表「千位數」抄錯

台中西屯區一名趙先生收到11月電費竟然要繳1萬3千多元，一查電表與繳費單上面有差異。（圖／東森新聞）





台中西屯區一名趙先生收到11月電費，竟然要繳13000多元，一查電表與繳費單上面有差異，電表還在25000多，繳費單度數則是26000多，差了1000度，價格至少差了5、6000元。原來指針5到6之間太接近，台電回應是抄表員誤判，針對錯誤已重新計算。

拿出電費單，屋主傻眼了，11月要繳的電費竟然高達13142元，只是家裡用電，照理說不曾超過一萬元。受害屋主趙先生：「我從來沒有收過一萬多塊的帳單，然後我就想說，這應該是有什麼問題。」

趙先生都是用手機自動扣繳電費，不過突然出現一筆一萬多塊錢的花費，驚覺不太對勁，11月電費13142元，不過再拿出上個月的帳單6129元，整整差了7000元，怎麼會差這麼多？就怕冤大頭，白繳這幾千塊錢，懷疑電費有問題。

受害屋主趙先生：「雖然說人工抄度數本來就會有些誤差，但是這誤差也太大了吧。」

找到電錶，趙先生馬上察覺有異狀，千位數指向5到6之間，抄表人員寫上6，但百位數根本還沒到0，抄錶員寫成26000多，實際上則是25000多，千位數多了1千一度五元，差了至少5、6000元。這是趙先生收過史上最貴的一張帳單，立即向台電申訴。

受害屋主趙先生：「我們民眾自己去通報，然後還要等待他們的作業流程，其實也是滿繁瑣的。」

台電回應，是抄錶員抄錶，誤判指數千位數看錯，立即處理，會寄送新電單。趙先生體諒抄錶員的辛苦，台電也派人到家中確認，只是整個過程繁瑣耗費時間。事實上電費暴增案例過去就曾發生過，如果電費明顯異常，可以聯絡台電人員，以免傷荷包。

