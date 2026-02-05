獨家／家裡就剩我…74歲爺市場賣糖果維生 拒任何人救濟：自己賺不能貪

記者張雅筑／台中報導

現年74歲的劉阿公，幾乎每天都會推著「小販賣車」到台中第三市場賣糖果、口香糖等，年邁的他堅持自食其力，即便收入不多，但他覺得，自己還能動、還能賣東西，不可以貪或想著要靠別人救濟。（圖／記者張雅筑攝）

「阿公他態度很好，很有志氣，人家給他任何東西他都不收，他不要人家施捨他。」一名看到記者在採訪74歲靠賣糖果、口香糖維生劉阿公的市場阿姨，路過時分享他長期觀察到的情況，大讚阿公是個很有骨氣的長輩。每天推著小販賣車到第三市場販賣巧克力、牛奶糖和口香糖等的劉阿公，未婚的他目前家裡就剩他一個人，阿公雖講話不清楚，但待人總是笑笑的，他說，家裡都沒有人了，自己就要勤奮一點出來賺錢，每天平均收入大概300元左右，問他有沒有辦法生活，阿公點點頭然後說：「我能過就好，做人不要貪...」

廣告 廣告

近日臉書上不少人分享一名讓人心疼的劉阿公，內容聲稱70幾歲的他婉拒任何補助，就靠賣糖果維生，且一天賣不到百元，家裡還有年邁的母親要照顧。記者實際到第三市場了解，現年74歲的劉阿公坐在市場的轉角處，守著那台裝滿嗨啾軟糖、森永牛奶糖、七七乳加巧克力和口香糖等的小推車，他看到有人上門，笑笑地打招呼。

劉阿公其實不識字，但當記者詢問他叫什麼名字時，阿公發現記者聽不懂，他二話不說暖心地拿出紙筆，嘗試寫出自己的名字，不會的字，他就透過周邊剛好有的字，用手比給記者看。（圖／記者張雅筑攝）

進一步詢問阿公的近況，發現老人家有些重聽、只聽得懂台語且不識字，所以小推車上的價格牌子還是好心人替他寫的。阿公說，自己年輕時在工地搬運磚塊，讓人蓋房子，後來工作越來越少加上自己體力變得不好，所以大概在42歲時，開始到市場賣糖果和口香糖等維生。至於家人，他透露，母親在自己很小時就過世了，記憶裡幾乎對媽媽沒什麼印象，父親則在10多年前病逝，早期他賺來的錢都會上繳給爸爸，「現在就『我』，一個人！」劉阿公非常貼心，擔心記者不懂他在說什麼，還一邊用手指比出1這個數字。

阿公未婚且沒有其他兄弟姊妹，他說，這世上就剩他自己一個人了。劉阿公每天早上9點就會推著「小小販賣車」到第三市場，他不會刻意叫賣，就默默地在坐在邊角處等待有緣人上門，一天收入平均300元左右，問阿公會覺得累或辛苦嗎？他二話不說揮揮手表示：「袂（不會）...」

訪問途中，一名大姐經過，爽朗地問：「你來和阿公交朋友喔？」當記者表明身份後，這名大姐分享自己長年觀察到的阿公，她說，劉阿公長年來都隻身推著小推車到市場賣糖果和口香糖等，最讓人敬佩的是，周邊商家要給阿公東西吃或有人拿錢來想直接給他，「阿公都不要，他都不會拿，硬塞給他他還會生氣，他不要人家救濟他、施捨他，這種態度和精神很讚！阿公讚喔！」大姐對著阿公比了個讚，阿公被逗得笑了幾聲。

母親在很小時就過世，父親則在10多年前病逝，未婚的劉阿公說，自己在這世上已經沒有家人了，但他笑著說，從不會覺得自己孤單或可憐，「我還有家住，可以吃飽，還能自己賺錢，很好，不可憐！」（圖／記者張雅筑攝）

進一步詢問阿公為什麼不收別人送的東西呢？阿公不斷地揮揮手說：「毋欲、毋欲！」接著指著推車上的商品，表示可以賺錢養活自己，不需要別人幫忙，這樣不好且是貪心的行為。阿公還進一步分享說，自己農曆春節過年期間也會出來賣，記者忍不住回說：「阿公過年要在家休息啦，好好過年。」阿公苦笑著說：「唉呀，家裡都沒有人，空空的，過什麼年，出來很多人，比較熱鬧。」這番話聽了讓人不禁鼻酸，但看到阿公依舊笑笑的，深深地感受到他的樂觀、知足，以及那份不向命運低頭的風骨。

經進一步查證，阿公除了賣糖果、巧克力和口香糖的微薄收入，因他有智能上的障礙，所以每個月也領有身障生活補助5000多元，居住的房子也是自己的，所以不需額外繳房租，生活算是過得去的。若阿公未來因家庭變故或突發事件導致經濟陷困的話，台中市社會局對此表示，可尋求全市14區家庭福利服務中心協助，連結相關資源。若是周遭民眾發現阿公有急難需求，也可主動協助通報，相關單位將及時給予適當援助。

聊到中午吃什麼，阿公開心地分享自己中午買了個大便當，很豐盛，還說份量太多了，自己吃不完，所以就留著。（圖／記者張雅筑攝）

阿公說，自己一天平均大概賺300元左右，就看運氣，看當天有多少人上門買。身上的外套早已褪色且有許多污漬，但阿公摸了摸說：「沒關係、沒關係，能穿就好。」總是非常的樂觀和知足，讓人相當不捨又佩服。（圖／記者張雅筑攝）

採訪結束後，劉阿公笑著揮揮手，暖心地說：「新年快樂！」雖然與阿公對話起來需要花點時間和耐心，但他那瘦小卻堅挺的身影，還有自食其力的生活態度，讓人深刻了解到，真正的尊嚴並不是來自大富大貴，而是來自那份「能過就好」的知足。

劉阿公臉上總是掛著溫暖的笑容，雖然有些重聽且溝通起來需要多花點時間，但阿公很有耐心和親切，對於有人上門買東西或和自己聊聊天，他都會非常開心。（圖／記者張雅筑攝）

平時劉阿公就在第三市場內賣糖果和口香糖等，當日採訪時，阿公在市場的一處轉角坐著，第三市場和平街走到第一個交叉口左轉。市場不少人都說，阿公真的很有自己的個性和堅持，從來不收人家送的東西，硬塞給他的話，他還會生氣。（圖／記者張雅筑攝）

✏️劉阿公擺攤資訊：

地點：台中市第三市場（台中市南區台中路90號；採訪那天阿公在市場和平街走到底，再左轉進去的轉角處。）

擺攤時間：09：00～18:00（下雨天沒什麼人的話，阿公就不會出攤。）

更多三立新聞網報導

獨家／窮到剩零錢…9旬母淚伴癌末兒屍2天 他剛好趕到：留口氣等我幫忙

獨家／70年催淚情！市長千金「筆戰」嚴父換機票追愛 96歲爺：下輩子見

獨家／殘破土角厝悲歌…76歲嬤兼父母職養大兩孫女 淚嘆：歹命也要面對

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

