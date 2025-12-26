獨家／家長控孩營養午餐「雞腿排沒熟」咬開「全是生肉」

家長控訴國小營養午餐，炸雞腿排竟然整塊沒熟。 （示意圖／東森新聞）





這樣的營養午餐恐怕讓小朋友「食」在不安心！桃園有家長在網路上發文控訴，說自己小孩吃到的營養午餐，炸雞腿排竟然整塊沒熟；校方證實有五名學生吃了之後身體不適。不過校方也緊急致歉，坦承料理過程有疏失。醫師就提醒，生肉中可能藏有「金黃色葡萄球菌」，孩子抵抗力比較弱，真的吃下肚，可能會有食物中毒風險。

卡拉雞腿排一咬開，仔細一看，裡頭的粉紅色生肉相當醒目；只見整塊腿排，將近三分之二的部分全都沒熟。這竟然出現在桃園某間國小，學生的營養午餐內。學生家長氣得兩度發文控訴，說自己小孩整班吃到的都是生肉，甚至連隔壁班也遇到同樣狀況，好在孩子是高年級，知道不正常會自己挑掉。事後致電學校反映，只說會再補餐點。

當事國小校長張佩君：「當時在炸物的處理上，我們有三組人員，只有在小部分烹煮上，時間沒控制好，發生沒有熟透的狀況。」

校方回應，24日為了慶祝耶誕節，才特別為學生準備卡拉雞腿堡，作為特殊餐點，疑似因為腿排比較厚、分量又多，沒掌控好油溫。2300多塊中，大約6、70塊雞腿排沒熟，更有5名學生回報，吃了生雞腿排之後身體不適。

當事國小校長張佩君：「今（26日）一大早，教育局的長官也進校來做督導，10點多衛生局的官員來做查察。」

所幸五名學生症狀都不嚴重，26日都已經回到學校、正常上課。但醫師提醒，這真的不能大意，小孩子如果被細菌感染，最嚴重還可能致命。

家醫科醫師姜冠宇：「生肉上面可能沒有經過全熟處理，有一些細菌，金黃色葡萄球菌的毒素，就會引起小朋友，吐到沒有辦法呼吸，當下就會造成吸入性肺炎的危險。」

對此校方除了表示深感歉意、會慎重檢討之外，也將增購溫度計和計時器等廚房專業用具，減少誤差、把關食品安全。畢竟孩童食安馬虎不得，多一分仔細，就能少一分風險。