獨家／富國島丟包292人不起訴 地接旅行社老闆難接受

年代旅行社負責人林大鈞。（圖／東森新聞）





兩年前200多名台灣旅客，春節開心前往越南富國島旅遊，卻遭年代旅行社丟包在國外。案件歷經一年多偵查，台北地檢署日前偵結，認定負責人無詐欺犯意，作出不起訴處分。不過當時負責接待的越南地接旅行社對結果相當不滿，負責人唐先生親自出面控訴，強調多筆團費至今仍未收到，也質疑整個偵辦過程，是否只聽取單方面說法。

大批台灣旅客在飯店大廳圍成圈，無奈抱怨自己所遭遇到的事，兩年前這群人原本開開心心來到越南富國島旅遊，怎麼也沒想到自己會被旅行社丟包在國外。後續出團的年代旅行社，因此被觀光署勒令停業3個月，開罰81萬元。

不過因為受害人數多，而且是重大民生案件，台北地檢署主動分案調查，以詐欺等罪將年代旅行社負責人林大鈞列為被告。而歷經一年多偵查，地檢署偵結認為，林大鈞希望透過包機旅遊賺取利潤，已支付包機等費用2781萬多元。另外地接旅行社方面，因付款合約期限尚未到期，主觀上並無詐欺犯意，因此作出不起訴處分，讓當時合作的越南旅行社相當不滿。

越南WInnER國際旅行社總經理唐凱：「那我想請問一下，6月份開始對接到9月份，他開始收客人3800萬，前面的溝通到1/30，我開始通知他，因為我沒有收到錢。」

越南旅行社老闆不滿，親自出面控訴，指出負責人林大鈞仍積欠多筆團費款項，同時也質疑，案件審理一年多來，檢察官從未通知他到案說明，痛批整個偵辦過程是否只聽取單方面說法，卻未真正釐清旅行社之間的金錢糾紛。

越南WInnER國際旅行社總經理唐凱：「因為品保協會是針對旅客之間，那他們不會針對我們業者去處理，但我覺得檢察官是不是應該，我跟旅客來分開，所有的損失是由我來負責。」

越南旅行社強調，當時是先把旅客安全送回台灣，相關費用也都是自己先墊，對此林大鈞沒回應。也提告林大鈞的品保協會，低調表示這只是其中一個官司，還有其他官司進行中，但檢方不起訴的結果，消息傳回越南，越南方難以接受。

