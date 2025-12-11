獨家／寧可買便當？西門家鄉碳烤雞排漲「100→110元」

知名的碳烤雞排漲價，一份雞排110元，價格逼近一份雞排便當。（圖／東森新聞）





知名的碳烤雞排漲價，一份雞排110元，價格逼近一份雞排便當，消費者就認為110元寧可去買便當，還有飯跟青菜，另阿亮香雞排也喊漲，12月起雞排從70元漲到80元，但也有佛心雞排業者，一份只賣60元，當地民眾笑說每次去他們家買都點很多。

大塊雞排丟入油鍋內，炸到金黃香酥，整塊再浸泡到獨門醬汁內，最後放上烤爐碳烤增添香氣，現在要多付些錢。知名家鄉碳烤雞排西門店PO文調整價格，一塊碳烤雞排從100元漲到110元，這價格跟一份雞排便當都快一樣了。

民眾：「不會買碳烤雞排，因為買那個不如就買其他品牌，他也有炸的然後又有飯菜。」

民眾：「北部的部分100元110元，甚至有些外送平台到120元130元，其實真的很想吃是可以接受的啦。」

現在不只雞肉漲價，炸雞排用到的粉也漲，瓦斯、香料、調味料，價格也調高，賣的是碳烤雞排，還多了烤爐的成本。

同步喊漲的名店還有阿亮雞排，中部加盟業者，2023年雞胸肉因為價格回穩，當時雞排降價一塊70元，但隨著各式原物料上漲，今年12月8號起，一塊調漲成80元。

民眾：「哇怎麼那麼貴，我現在錢包裡的零錢已經是一毛都不剩了，物價幾乎都漲價，所以80元也沒有很意外，因為物價一直都是上漲的。」

一片雞排要價百元，價格逼近便當價，民眾荷包超有感，但也有佛心業者一塊雞排只賣60。

雞排店老闆娘女兒：「我們家的雞排，你看你看，你看這樣子給我賣什麼價格，你看你看給我賣60元。」

不只雞排便宜，各式雞內臟其他炸物價格也很佛心，不少網友表示劃單劃的很開心。物價飛漲時代，餐飲業主生意不好做，想穩住客流又要兼顧品質，定價很兩難。

