獨家／寵物咖啡廳「禁抱」有法源！ 遭拍照檢舉「罰5萬起」

全台寵物餐廳盛行，但很多店都會標榜來消費就能跟貓咪互動。（圖／東森新聞）





全台寵物餐廳盛行，但很多店都會標榜來消費就能跟貓咪互動，但你知道無論是讓顧客餵食還是逗貓，要是被檢舉成立，依照動物展演管理辦法，就會面臨最高25萬罰款，就有業者曾經被約談過。

進貓咪咖啡廳真的好療癒，但很多店家都會明定顧客不能抱貓咪，也不能進行餵食的動作，除了保護毛小孩本身之外，也擔心會踩到法律紅線。要是伸手主動抱貓，不但會被制止，要是被檢舉店家還會挨罰，但要是個性比較親人的貓，主動靠近爬到顧客身上休息，這樣就不算違規，業者坦言，曾經就被約談過。

貓咪咖啡店業者Lyna：「算過來應該經營五年左右的時間，收到動保處來稽查，大概至少有五到八次，我們去說明就要檢附監視器，但就是要花時間去說明，這個也是一個心力。」

因為只要任何拿動物，跟人互動的行為當宣傳，以營利性為目的，依照《動物展演管理辦法》，凡是餵食、逗弄、抱抱，都被認定是違法，最高可處5到25萬罰款，另外像是時間一到，店員出來發放食物，也很容易被解讀，是上演餵食秀。

貓咪咖啡店業者Lyna：「整個台北市，是沒有辦法有一家業者可以拿的到，除了木柵動物園，所以它其實在申請這件事情上面，我們是遇到滿多困難的啦。」

寵物咖啡生意難做，主因就是檢舉魔人多，因為一旦成立，就能獲得罰鍰的一半獎金，至於其他活招牌，像是高捷站長蜜柑，還有以店貓店狗名義，帶到店裡就沒問題。

北市動保處救援處隊長陳瑞濱：「客人來看到貓，這就是家人的概念，我的店貓這樣子，跟我在這裡一起工作，那就沒有違法這樣，那很多貓咖啡廳是遊走在法律邊緣，如果有人檢舉，我會去調查，他到底有沒有營利，不管是直接還是間接的。」

畢竟標榜和動物，一起用餐的咖啡廳盛行，但卻幾乎遊走灰色地帶，動保處未來也將研議是否修法。

