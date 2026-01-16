獨家／寵物祈福夯！全台首座「寵物專屬宮廟」拜保生大帝

記者林芹瑜、高貫軒、陳心慈／台北報導

現在不只人能拜拜，就連寵物都有專屬宮廟！全台首座寵物專屬宮廟成立，醫神保生大帝成了毛孩的守護神，不少主人替寵物擲筊問運勢還有點平安燈，這些通通為毛孩量身打造，要用最虔誠的方式求愛寵健康平安、長久陪伴。

全台首座寵物專屬宮廟成立。

牽起心愛狗狗的小手虔誠擲筊，不只能問事求福，毛孩也能抽籤問運。

寵物飼主：「唉呦唉呦，這支是第十三籤。」

除了問事求福，寵物們也能抽籤問運。

不是鳥卦，是大嘴鳥的運勢解答，汪星人、兩棲動物還有超軟Q龍貓通通跟著主人來報到，有拜有保庇，而拜的神明就是祂。

寵物宮廟發起人盧永偉出面說明。

寵物宮廟發起人盧永偉：「貓貓狗狗還有魚、蛇、兩棲類、老鼠跟兔子跟昆蟲跟鳥，都是我們這邊有在保佑的，所以不只是毛孩，寵物也都可以一起保佑。」

保生大帝成了寵物們的守護神。

全台首座寵物專屬宮廟，醫神保生大帝被動物們團團圍繞，點平安燈、喝平安水，還能抄經迴向，通通為毛孩量身打造，滿足飼主為愛祈福，也讓心靈找到依靠。

寵物飼主表達看法。

寵物飼主：「我自己養的寵物比較多，可能有蛇、蜥蜴、烏龜、鱷魚等等的，所以對我們來說就是來幫牠們求一個平安，平安可能包含牠一切順利、不要生病啊、健健康康啊。」

寵物飼主表達看法。

寵物飼主：「就來這邊拜拜，沒想到擲筊有擲出一些意想不到的事情這樣子，藉由保生大帝轉達一些事情，轉達牠的想法，然後就是牠有一些話跟我說什麼的，就覺得心裡很安心。」

在高雄鳳山龍山寺有寵物收驚服務。

狗狗乖乖坐在椅子上，師姐持香在頭頂輕輕比劃，民眾分享高雄鳳山龍山寺還有寵物收驚，全台也有不少廟宇提供寵物點燈服務，包括台北府城隍廟、萬華龍山寺、新莊慈祐宮，中南部有彰化清水岩寺、高雄天公廟，離島則是澎湖馬公城隍廟，另類宮廟寵物限定，也讓飼主過年走春還有這裡可以過過運。

