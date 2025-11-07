獨家／寵物貓「松山車站」消失！失蹤11天台鐵找嘸掀論戰

有民眾帶寵物貓到松山車站搭車，貓籠不小心在手扶梯上掉落，導致貓咪跳下鐵軌後失蹤。（圖／東森新聞）





有民眾帶寵物貓到松山車站搭車，貓籠不小心在手扶梯上掉落，導致貓咪跳下鐵軌後失蹤，現在已經11天過去都還沒找到，飼主一度抱怨台鐵動作慢、不夠積極。不過為了找這隻Maru，台鐵在各方壓力下忙翻天，每天都派站務員，夜間也動員工務單位沿著軌道搜尋，引發正反論戰。

坐在床上慵懶的看著主人，這隻高齡15歲橘白相間的貓叫做Maru，日前在台鐵走失。現在台鐵人員每天晚上拿著手電筒，在軌道上來回尋找，飼主緊急發文求助。

根據了解，民眾當時提著貓籠來到松山車站要搭車，但貓籠不小心從手扶梯上掉落，貓咪就從籠子裡跑出來，不慎跳下鐵軌，接著就不見蹤影，至今都還沒找到。

Maru在10月27日下午失蹤，飼主表示後續看監視器，發現28、30、31這三天，Maru都還有出現在第二月台鐵軌周邊，抱怨是台鐵不夠積極。台鐵人員第一時間沿軌道找，也放肉泥、貓飼料引誘，但都沒看到。

Maru飼主：「牠真的還有在月台出沒，我就只能靠其他的蹲點方式。」

Maru到底跑去哪？看看台鐵路線圖，假設是往南港跑，恐怕會跑到戶外；如果是往台北，那麼路線更複雜，北車還有許多條地下街，搜救難度增加。

記者vs.台鐵站務人員：「（同事怎麼說），比較辛苦而已。」

為了找貓，台鐵上下忙翻天，引發正反看法，內部人士不滿，要不然停駛一天讓他找貓，貓好像比賴清德還要重要。但也有民眾替台鐵緩頰，說飼主自己沒顧好，怎麼反過頭來質疑台鐵。

對此台鐵回應，每天都有派站務人員，夜間則動員工務單位沿軌道搜尋，不過相關作業皆在非營運時段進行，可執行的時間也頗受限制。

Maru飼主：「如果我是路人，我也會覺得太扯了，為了一隻貓。但我不是路人，我知道全過程，所以我知道那個不叫勞師動眾，這叫做欠我一個公道。」

寵物貓消失，立委議員都來協調，北市動保處也介入處理，如今已經11天過去，仍沒有好消息，還沒找到Maru，反而先掀起論戰。

