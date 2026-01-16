獨家／專訪勇司機！ 「雙手急抓持刀女、用腳開門疏散乘客」

司機高先生示範制伏持刀女子。（圖／東森新聞）





淡水客運682公車上，一名女乘客找不到錢包，竟持刀要脅司機「一起死」。《EBC 東森新聞》獨家專訪到英勇的公車司機，他今年54歲，開了15年的公車，第一次遇到失控持刀的乘客。他透露當時根本沒時間反應，雙手抓住持刀女子，同時又要疏散其他乘客以及讓警消上車，當下只能用腳勾動開關，情況相當危急。他也坦言其實很害怕，但事情已經發生，就必須要勇敢面對。

英勇制伏持刀乘客司機高先生：「抓住她的雙手，就把她甩到旁邊去，也沒辦法打開門，就用腳這樣勾（開關）。」

廣告 廣告

回想當下乘客持刀，司機當機立斷奪刀。英勇制伏持刀乘客司機高先生：「我就已經制止住她了，然後她還在掙扎、大吼大叫，然後救護人員上來，救護人員就把刀片折斷。」

即時反應防止危害擴大，高姓司機54歲，已經有15年以上公車司機經驗，在淡水客運服務3年，平時爬山、舉啞鈴健身，第一次遇上乘客搭車失控。

英勇制伏持刀乘客司機高先生：「當時會有一點害怕，但是也沒有辦法，事情已經發生了，必須要處理。」

淡水客運業務部副理于嘉騏：「他會進行第一階段就是減速，然後找安全處去停靠道路側的部分，所以在影片中其實已經可以看到，他開始做這動作。」

平時員工訓練，除了司機要保護自己，還要扛起車上乘客以及車外用路安全，遇上危急情勢，SOP停妥車輛進行疏散並且報警。

而如今客運內部也多了防護，在新型部分公車上，都有加裝駕駛艙門，讓司機可以和乘客之間隔絕出來，讓司機多一層防護，也多一層緩衝空間。

首都客運業務部協力張世峰：「我們還是希望駕駛去保護自己的安全，盡量跟攻擊的民眾保持一段距離、趕快閃開，還是希望由警方能夠盡速來處理。」

公車是密閉空間，還是移動狀態，遇到任何突發狀況，隨時考驗司機反應，這回他英勇制伏，讓驚魂落幕。

更多東森新聞報導

三峽公車司機輾斃犬隻！沒下車直接跑了 下場曝光

新北公車司機未禮讓！撞倒過馬路少年 急煞又釀乘客母女受傷

身障婦雨中艱苦爬行！公車司機霸氣喊：我抱妳 貼心暖舉畫面曝光

