獨家》專輯誤植成強X犯糗翻！安柏兒自嘲：官方認證了

前女團Roomie成員安柏兒透露，2012年發行專輯內頁自介誤植變成「強X犯」。(照片/游定剛拍攝)

前女團Roomie成員安柏兒近日推出新歌〈灰燼之後〉，正式重返歌壇。她接受《中時新聞網》專訪時回憶，2012年Roomie發行首張迷你專輯《Super Lover》時，竟發生超爆笑的印刷大災難，她在團內設定的角色是 Rapper（饒舌），沒想到內頁卻誤植成 Raper（強X犯），讓她看到當下直接「笑到崩潰」。

安柏兒當年在團內設定的角色是 Rapper（饒舌），沒想到專輯內頁卻誤植成 Raper（強X犯）。(照片/游定剛拍攝)

當年新專輯印製好後，安柏兒興高采烈翻開內頁，發現自己的團員介紹少了一個「P」，角色從饒舌歌手瞬間變成「犯罪角色」，讓她當場傻眼又哭笑不得。被問到心情，她反倒展現一貫幽默性格，自嘲：「我是被官方認證過的！」連公司事後詢問她怎麼沒提醒，她也無奈笑回：「怎麼會知道，你們也沒跟我說！」

女團Roomie於2013年宣布解散。(中時資料照)

如今這批誤植版本專輯早已絕版，安柏兒透露家中只剩少量收藏，現在回想起來成為Roomie時期最讓她難忘的趣事之一。她笑說：「都印出來了，你也只能笑吧，還能怎麼辦？」

