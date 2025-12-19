獨家》小二童長期眼癢揉眼 左眼瞼腫脹就醫驚見巨大疙瘩

〔記者許麗娟／高雄報導〕1名國小二年級男童近半年來常覺得左眼非常癢而不斷眨眼、揉眼，近日左眼眼瞼嚴重腫脹家長帶他就醫，檢查發現上眼瞼結膜充血外，還長了許多巨大的疙瘩物，每顆直徑都大於0.1 公分，並覆蓋白色黏液，診斷為「巨大乳突結膜炎合併角膜潰瘍」，醫師提醒，孩童若不斷眨眼就應儘快就醫檢查。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，小二男童就醫時不僅左眼眼瞼嚴重腫脹，最佳視力僅0.5並有300度散光，應是過敏性結膜炎合併過敏性鼻炎、濕疹、異位性皮膚炎或氣喘等，因為長期揉眼導致眼皮長滿巨大乳突，因長時間壓迫造成上半部角膜有淺層潰瘍，故造成300度的高度散光和視力模糊，經強效抗生素與適當類固醇藥水治療，2星期後角膜潰瘍痊癒，乳突的也變小，學童眨眼睛的現象也明顯改善，但乳突完全消失恐要半年以上。

洪啟庭表示，台灣地區每3個學童就有1位罹患短期或長期性過敏性結膜炎，短期多是季節性過敏，長期性因慢性發炎，使結膜上皮細胞的過度增生，如本案男童長成大於0.1公分的乳突，病人會有明顯的異物感、激癢、黏液分泌物變厚、視力模糊，嚴重時還會出現角膜潰瘍。成人大多是和隱形眼鏡配戴習慣不良有密切關係，學童多為過敏反應。

洪啟庭提醒，造成過敏性結膜炎的原因包括空氣污染、塵蟎、花粉症、蟑螂的糞便與屍體、黴菌，以及寵物的皮垢、毛髮或分泌物等，25%會合併打噴嚏、流鼻水或鼻塞等症狀，此類結膜炎不會交互傳染，但乳突的治療至少要幾個月，若未持續治療，恐會造成角膜病變，而出現明顯異物感與高度散光所引起的視力模糊。

