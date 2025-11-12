獨家／小琉球將封島3天！周四東琉線也停駛 島上冷清

屏東小琉球因為颱風暴風圈碰觸，今天中午島上吹七級強陣風，海子口浪高6米。（圖／東森新聞）





屏東小琉球因為颱風暴風圈碰觸，今天中午島上吹七級強陣風，海子口浪高六米，強風也把環島公路上的告示牌吹斷。而海象因為陣風不穩定，原本周二（11日）、周三（12日）交通船停航2天，現在明天（13日）也宣布停駛。小琉球將封島3天，島上空蕩冷清，這整排環島公路的路樹，樹木跟樹葉都是隨風在搖擺在飄盪。

強風呼呼吹，放眼望去七級強陣風，海面上掀巨浪一片霧茫茫。這是屏東小琉球環島公路，旁邊就是景點紅番石，隨著颱風中心逼近，風勢越來越明顯，海子口的浪高6米，大浪越過堤防。海上波濤洶湧6米高的巨浪，看起來好嚇人。

在地居民：「若以小琉球來說，這邊浪算最大的，以小琉球來說啦。」

小琉球出現強陣風，環島公路上還有告示牌被強風吹倒，島上不見遊客身影。颱風登陸時間一延再延，原本東琉線交通船周二、周三2天停駛 ，擔心海象惡劣，周四本來視風浪調整，現在確定周四也停航，也就是小琉球關島3天，碼頭邊也貼上新的公告。

東琉線跟鹽琉線在明天（11/13）還是照樣是停駛的狀態，小琉球碼頭這邊，港口邊本來不會有漂流木，為什麼漂流木會漂進來這邊？就是因為海上的浪非常的大，明天都是停駛。

知名景點花瓶岩也是吹強風，一片空蕩蕩，插紅旗不能玩水，小琉球船班停3天，島上冷清，颱風天不見平日遊客熱絡景象。

