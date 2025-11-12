獨家／小琉球關島Day2！海子口掀6米巨浪風吹斷告示牌
小琉球進入封島第2天，知名景點花瓶岩插上紅旗，禁止民眾戲水，環島公路上還有告示牌被強風吹斷，一早吹9級強陣風，在海子口也掀6公尺高巨浪，《EBC東森新聞》帶您獨家直擊最新現場。
海面上波濤洶湧，掀起6米高的巨浪，看起來好嚇人，這是屏東小琉球海子口地點海子口，吹9級強陣風，大浪翻越堤防。
海浪直接打過前方的海堤，整個都被海水給淹沒，而且前方的消波塊，全部被海水給覆蓋淹沒住。
在地居民：「若以小琉球來說，這邊浪算最大的，以小琉球來說啦。」
鳳凰颱風逼近，小琉球出現強陣風，環島公路上地點，還有告示牌被強風吹倒，從昨（11）日開始風就非常強勁，疑似是有一支海龜的告示牌號誌牌，應聲被強風給吹斷了。
告示牌被攔腰吹斷，一旁路樹則是在風雨中搖搖晃晃，交通船停駛2天，小琉球等於關島，《EBC東森新聞》團隊在島上觀察颱風動態，知名景點花瓶岩地點也是吹強風，現場一片空蕩蕩。
小琉球知名景點花瓶岩，風浪強勁現場插上紅旗，禁止民眾從事相關水上活動。
漁民趁風勢較小時騎車到港邊，再次檢查漁船有沒有綁牢。
小琉球漁民vs.記者：「習慣了啦，（所以你們都事前就已經有些準備），準備好了啦，都準備好了啦。」
小琉球漁民：「若比較沒有風我們就會來看，如果風太強勁，無法騎車就不會來，還好啦！差不多風就這個樣子，昨天風比較大，大家都有經驗了。」
颱風暴風圈觸陸，小琉球就捲巨浪，強風吹斷公路號誌桿，島上不見遊客熱絡景象。
