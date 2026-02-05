獨家／小確幸變貴了！年貨大街比目魚骨400漲到450元
年貨大街開跑，不少人追劇會吃的海味零嘴，今年想買荷包再縮水，消費者發現包括比目魚骨或者是魷魚絲的價格漲超多。以比目魚骨來說，去年一斤400元，今年已經漲到450元。對此業者表示，需要烘烤、油炸和蜜汁調味等等，許多隱形加工都漲價。
來到年貨大街，各種香氣撲鼻，無論是花生糖、海味零嘴，民眾試吃、貨比三家，店家吸引買氣，叫賣聲沒停過。年貨大街業者：「吃看看，吃看看。」
每一攤都人氣爆棚，年年到迪化街報到擺攤的水產店，各式魚乾玲琅滿目。不過有民眾發文，比目魚骨價格變貴了，實際比較去年一斤400元，現在漲到450元。
業者：「物價上漲，我們必須稍微抬高一點價位。」
業者無奈，因為漁獲野生捕撈產量不穩，先前有通路3公斤的比目魚售價從1800元漲到2000元，尤其比目魚骨有加工的隱形漲福，需要烘烤、油炸，加上蜜汁調味等等，精緻加工成本自然比較高。
迪化街攤商：「現在沒有一樣東西不漲的，幾乎都有漲價。」
另外過年追劇必備的魷魚絲，去年一斤550元，今年賣到600元，再看看其他攤位魷魚絲，基本一斤破600元賣到680元。零嘴變貴很大一部分和人力成本提升脫不了關係，像是魷魚絲要手工剝絲，另外還需額外調味烘烤。
逛街民眾：「我覺得有比新竹便宜，因為滿多家，所以基本上大家都會競價，那個物價不會炒太高。」
消費者：「因為你可以秤，所以就不需要買大量的，你可以自己挑。」
一斤漲50元，民眾荷包縮水多少有感，業者只好更加熱情，每一款讓消費者試吃，而且價格標示都放在顯眼位置。至於單價較高的北海道干貝、烏魚子，更是秤重完就立刻寫上價錢，就怕出現買賣爭議。
