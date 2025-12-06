獨家》小紅書遭禁1年 年輕族群哀號 律師提一關鍵：略顯倉促

內政部4日以涉詐1706件、財損逾2億為由，對大陸知名社群APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。然依數發部資訊顯示，我國詐騙媒介前三名依序是臉書、Threads、Instagram，而小紅書在台灣用戶多達300人，多以年輕族群以及18-35歲女性，並瀏覽彩妝保養、美食景點為主，此舉也引發民眾質疑，政府直接封鎖一年，會否「過於極端」？對此，《中時新聞網》亦針對此事訪問林志鄗律師，提出法律層面分析。

15項指標全數未合格 小紅書暫定封鎖一年

廣告 廣告

內政部公告，經國家安全局進行資安檢測，「小紅書」15項指標全數未合格，且該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元，又因無法依法調取必要資料，執法機關偵辦面臨重大困難，形成實質法律真空。依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行一年。此舉等同封鎖小紅書。

社群媒體管控牽涉意見表達自由 律師認：當局略顯倉促

相關消息引發外界討論聲浪，林志鄗律師向《中時新聞網》指出，當時自己第一時間聽到，也覺得有些意外，「雖然詐騙確實很多也需要適度防制，但社群媒體的管控，牽涉到人民接受資訊及表達意見自由，因此應該要更加謹慎」，例如經由立法院充分討論後進行表決，而不是行政機關直接用行政命令的方式決定。林志鄗認為，當局這個決定略顯倉促。

面對記者詢問，會依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條作為授權基礎的原因為何？難道真的是因為小紅書涉詐案件太多所導致？林志鄗說明，詐騙手法日新月異，這個條款本質上是為了「加速司法警察應對詐欺手法的反制速度」而制定。

詐團遍佈社交平台 為何只封鎖小紅書？

林志鄗進一步說明，之所以會用這個條款作為關閉小紅書的法規，他認為主要是因為該條款能跳過立法院開會、三讀等程序，直接授權行政機關訂定規範，最快的話決定後幾天便能直接執行，「政府可能是因為打詐的急迫性，才緊急透過這個法規封禁小紅書。」

然根據數發部統計資料，我國網路社群平台涉詐通報數前8名，臉書在詐騙媒介比例仍是第一，而小紅書並無上榜。針對當局是否因為「小紅書詐騙太多」這個原因而實施封鎖，林志鄗也指出，小紅書上確實有部分詐騙訊息，但幾乎所有社群媒體都可以說是詐騙猖獗，尤其臉書社團等情況更加嚴重。林志鄗推測，政府如此急於封禁小紅書，可能是小紅書的用戶平均年齡較低，認為其對社群媒體判斷及辨別能力較為不足。

《詐欺犯罪危害防制條例》第42條 多用以博弈網站

至於《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，在一般民眾生活上有沒有該法規的實例分享？林志鄗表示，第42條所訂的「停止解析或限制接取網站」最常用在博弈網站上面，「一些非法詐騙網站很喜歡以博弈為噱頭騙人儲值，剛開始會讓你小贏一點，等時機成熟後就開始出不了金」，並且客服會透過跟客戶要求繼續儲值「解鎖費」等話術，讓會員越儲越多、最後人財兩失，而《詐欺犯罪危害防制條例》第42條最初立法目的，就是希望行政機關能以最快速度封禁此類非法網站。

【看原文連結】