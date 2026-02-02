（獨家）「小胖老師」走了！57歲袁惟仁病逝 再也聽不到「加油好嗎」

袁惟仁驚傳在台東病逝，享年57歲。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕寫過《征服》，也擔任過《超級星光大道》評審的創作歌手「小胖老師」袁惟仁，今(2日)驚傳在台東病逝，享年57歲，家人已證實噩耗，過去他在選秀節目裡常會喊出「加油，好嗎？」如今再也聽不到這句話了。

袁惟仁2018年10月17日在上海意外跌倒，頭部受傷引發腦溢血，當時被送往醫院治療時，同時被查出腦內還有良性腫瘤，清醒後離開上海返回台北繼續治療，但在2020年10月，袁惟仁又在台東老家意外跌倒，再次進醫院搶救，之後袁惟仁被判定為植物人，一直無意識臥床，去年11月底又因肺部發炎及排尿量過少再度緊急送醫，身體狀況讓人堪憂，今則傳出已在台東病逝。

袁惟仁曾和莫凡組成「凡人二重唱」，1991年第一張專輯《杜鵑鳥的黃昏》就入圍第4屆金曲獎最佳演唱組獎，之後並在1993、1994年連續兩屆獲得金曲獎最佳演唱組合，袁惟仁也曾幫天后王菲創作過《執迷不悔》、《旋木》，都是經典作品。

過去袁惟仁曾和陸元琪有段婚姻，育有一子一女，不過這段婚姻只維持14年，兩人已在2016年離婚，在他臥病之際，是由姊姊照顧他，唱片界好友張宇也號召多位好友固定捐款作為袁惟仁照顧之用，展現兄弟情誼。

