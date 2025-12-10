獨家／小薰做隱適美欠14萬？ 診所院長駁：過程平和順利

藝人小薰被週刊爆料，在台北東區知名牙醫進行28萬元的隱適美矯正，店家給藝人半價優惠，但小薰卻欠款14萬元。（圖／翻攝自 小薰IG）





藝人小薰被週刊爆料，在台北東區知名牙醫進行28萬元的隱適美矯正，店家給藝人半價優惠，但小薰卻欠款14萬元，診所還提醒小薰的男友鄭人碩，對方稱回家就轉帳。對此小薰回應，款項已妥善結清，診所院長也獨家接受《EBC東森新聞》訪問，表示小薰的費用確實已完成，過程非常平和順利。

藝人小薰在新劇中露出整齊亮白牙齒，為了上鏡更美，不少藝人都會矯正牙齒，但小薰卻傳出治療欠費。

藝人小薰遭爆兩年前來到台北東區這間，許多藝人光顧的知名牙醫診所，進行28萬元的隱適美療程，不過診所打了5折，但小薰卻欠費14萬元，成為診所呆帳。

廣告 廣告

據週刊報導，小薰到東區知名牙醫做隱適美矯正，但療程做到一半，小薰卻決定改做牙齒貼片，不過先前的隱適美費用卻遲遲沒付，小薰本人和經紀人三點回應，強調款項已結清，醫療和財務事宜，已在內部妥善處理，表示藝人個人私事，不好意思佔用公共版面，對此院長也出面回應。

知名牙醫診所院長楊大為：「大概在五六年前呢，小薰跟鄭人碩的牙齒，就是由楊醫師來特別照顧，其他的行政作業流程呢，都是委託診所的，行政還有櫃台在處理，那中間的過程據我所知，都是非常平和而且順利的。」

院長駁斥，有欠費糾紛，但週刊報導，每次小薰回診時，都會被員工催繳，雖然她態度良好，都說下次會付，男友鄭人碩，也承諾回家就轉帳，但款項卻遲遲未進帳。

知名牙醫診所院長楊大為：「小薰的費用，以及所有的行政流程，都已經是完成了。」

這間牙醫診所，藝人客戶不只小薰跟鄭人碩、蔡瑞雪、阿KEN，還有網紅那對夫妻等知名人物也都在此看診，累積不少名氣，不過隱適美矯正，每次看診都得結帳剩餘款項，欠費一說到底從何而來，也讓人霧裡看花。



【更多東森娛樂報導】

●曾當《鴨王》全裸爆紅！男星淪街頭發傳單 心酸影片全曝光

●小煜前妻也超紅！昔為「無名小站正妹」 被讚：兇版佐佐木希

●小煜離婚護理師妻 壓垮婚姻最後一根稻草原因曝光

