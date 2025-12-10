獨家／小薰矯正牙齒療程遭爆料！律師懷疑個資被外洩 最高可罰75萬

記者鄭尹翔／台北報導

小薰黃瀞怡矯正牙齒疑似遭個資外洩。（圖／桃園電影節提供） （圖／金馬執委會提供）

藝人小薰日前被爆出與牙醫診所之間存在「療程款項未結清」的糾紛，但三立新聞網記者掌握到的實際情況卻大不同。據了解，小薰原先接受的是隱適美療程，後來與醫師討論後改為牙齒貼片，每一次治療皆有依照療程進度定期付款，診所當時也允許依照治療次數分期支付。未料如今卻被外界指稱「欠款」，甚至當事人從未收到任何形式的催繳通知，療程也尚未完全結束，卻遭爆料成疑似「欠費」風波。

更令人關注的是，相關療程內容及付款資訊竟疑似經由不明管道外洩。三立新聞網記者進一步諮詢專業律師事務所《禾和國際法律事務所》田美律師，她明確指出，此事件恐涉及敏感性個資外洩的問題。田美律師表示，病人所接受的療程屬於「就醫紀錄」及「健康資訊」，依法都是敏感性個人資料，無論是蒐集、處理或利用，都必須遵守個資法規範，「尤其是醫療機構，更不得在無正當理由下洩漏病人的任何秘密。」

田美律師進一步指出，現階段雖無法確認資訊究竟由誰外洩，但相關內容卻已流出至媒體，顯然涉及醫療法所規範的「醫療人員保密義務」以及個人資料保護法中「不得違法洩漏個資」的規定。她強調：「醫療資訊必須受到最高程度的保護。沒有正當理由，醫療機構本身也不是公務機關，更不應將病患的療程內容或付款情況透露給第三方。」而個資外洩的狀況，主要依《醫療法》和《個人資料保護法》處罰，最高罰鍰分別為從醫療法新臺幣 5 萬至 50萬、個資保護法新臺幣 5 萬至 25萬。。

