獨家》小魔女韓援吳瑞律嚇到了！下塌飯店被堵要簽名 官方急發公告

排球啦啦隊小魔女韓籍成員吳瑞律，遭球迷尾隨下塌飯店。（圖／IG@_ohseoyul）

TPVL台灣職排聯盟連莊排球隊，不僅戰績輝煌稱霸龍頭，旗下的小魔女啦啦隊陣容排開華麗又強大，特別是廉世彬、高佳彬、金吉娜以及吳瑞律組成的「韓援四魔」更帶來滿滿話題。但在今（18日）卻突然丟出公告，禁止球迷在飯店門口追星，引起眾人諸多討論。

連莊小魔女今日突然在各大官方社群祭出公告：「基於安全考量與維護公共秩序，敬請球迷朋友勿於小魔女成員下塌之飯店外等候、圍觀、拍照或索取簽名，以免影響成員作息、隱私及飯店公共動線安全。」

小魔女也呼籲，「誠摯邀請大家於球場及官方公開活動給予小魔女最熱情、最合適的支持。敬請各位球迷配合共同維護良好的應援環境與安全，感謝您的理解與支持。」

小魔女公告，敬請粉絲勿在女孩下塌飯店外等候索取簽名拍照。（圖／IG@ws_little_witches）

公告曝光後，隨即獲得大量網友瘋傳討論，「請理性追星」、「真的太誇張了」、「又哪個腦袋不正常的」「要怎麼從限動知道哪家飯店的，砲哥們？」、「他們怎麼知道住哪裡啊？」也有人推測，可能是隊上韓援有在社群PO文替飯店宣傳，才會導致住處曝光。

對此，小魔女啦啦隊美女總監豆芽向《中時新聞網》證實，確實有球迷會堵在下塌飯店跟韓籍啦啦隊要簽名，「還有一次是上周末直接在門口等...」此舉直接嚇壞吳瑞律。

至於是不是因為社群宣傳飯店的關係？豆芽則無奈回應：「不是同一家！」意味著該球迷可能是在賽後跟蹤尾隨，才會得知韓援的下榻飯店，行為令人髮指。

據了解，啦啦隊被跟蹤、尾隨的案例已經不是第一次，讓不少女孩上下班都不得放鬆，提高警戒刻意繞路，避免住處行蹤曝光。另外，也有女孩出去旅遊時，會特別隔一兩天才會PO到社群分享日常，以免被瘋狂粉絲盯上，來保護自身安全。

