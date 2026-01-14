獨家／小鳥吃吐司全關！20員工怨欠薪1-2個月逾150萬

知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，爆出老闆借高利貸、欠薪逃跑。（圖／東森新聞）





知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」，爆出老闆借高利貸、欠薪逃跑，多家門市接連倒閉。不只超過20位員工兩個月加總約150萬元的薪水還沒發，廠商貨款也拿不到。甚至為了抵債，有債主衝進總部，把有價值的設備、產品通通搬走，員工嚇壞直呼宛如「無政府狀態」。新北勞工局表示，已接獲18名勞工投訴，將介入調查。

算準時間，麵包烤好出爐，蓬鬆口感不少人都愛這一味。知名烘焙品牌「小鳥吃吐司」曾經紅極一時，如今卻爆出老闆欠薪落跑，超過20名員工，兩個月加總約150萬元的薪水全都沒拿到。

廣告 廣告

遭欠薪員工：「大家都找不到人，LINE沒有讀也沒有回，電話也都沒有接。」

不只員工沒拿到薪水，還有供應商跳出來，指控同樣收不到貨款。遭欠薪廠商：「欠款金額超過50萬，上禮拜五我們還有聯繫，也協議過後說沒問題，結果這個禮拜一就出現這些狀況，讓我們也措手不及。」

員工、廠商都遭欠款，還爆出老闆借高利貸，債主拿不到錢，乾脆上門抵債，把有價值的麵包機器和物品全都搬走。遭欠薪員工：「貨款都沒有付，廠商會來這邊找，找不到人就變成無政府狀態，直接搬東西，也有融資公司來找。」

《EBC東森新聞》直擊小鳥吃吐司的工廠總部，可以看到欠債風波後，工廠內部相當凌亂，紙箱散落一地，製作麵包的作業區環境髒亂，旁邊這台製作麵包的機器，上頭布滿油垢，還散發刺鼻味道。

「小鳥吃吐司」過去在中部以北設有多家實體店面，2024年10月推出餐車系列，包括南崁號、林口號、台南號等，透過餐車取代店面，試圖降低成本。而最後一家直營門市「三重重新小鳥家」，早在2025年6月就已關門，目前僅剩一家圓山加盟店仍在營運。

新北勞工局表示，目前已有18名勞工申請勞資爭議調解，將盡速召開調解會議，若查證屬實有積欠薪資情形，將依勞基法開罰2萬到100萬元。欠薪風波持續延燒，員工、加盟主與廠商，只盼老闆能出面給個交代。

更多東森新聞報導

韓國最強生存競技實境秀《生存王2》前進台灣取景拍攝 主持人金鍾國率領金炳萬、陸俊書、金泳勳亮相花蓮

5星座立春天降財富！星象+節氣雙加持 錯過再等1年

獨家／誰逼車？騎士突煞停與特斯拉碰撞 駕駛控碰瓷

