獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼
高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。
小黃司機回憶，國小三、四年級時，書法老師曾教草書一筆寫法，但當時他心想：「草書根本看不懂」，反而激發他思考，是否能將硬筆字也用「一筆完成」，同時兼顧美感與辨識度，這個念頭成為日後鑽研的起點。
小黃司機便開始自行摸索練習，嘗試將字體「框起來」書寫，但年輕時仍無法突破限制。他坦言：「當兵20幾歲時，還寫不了幾個字，過程中斷斷續續，一直卡在空間與結構的問題。」直到40多歲時，他形容「某天突然頓悟開竅」，終於掌握關鍵技巧，能夠將各種字體串聯，一筆到底完成書寫。
而真正開始將作品分享給搭車乘客，則是近5年的事。小黃司機會在等紅燈或空檔時寫字送給乘客，至今已送出無數張作品，成為車上最受歡迎的「隱藏服務」。
談到書寫難度最高的「連字空心字」，司機強調關鍵在於三點：對字體的熱愛、清晰的邏輯，以及良好的空間感。「很多人寫到一半會卡住，是因為邏輯錯了，就像在走迷宮一樣。」
他進一步比喻，白紙就像一座「看不見的迷宮」，若缺乏空間概念與路徑規劃，筆畫容易走死路，最終無法完成整體字形。看似隨手一寫的作品，其實蘊含數十年功力累積。
更多中時新聞網報導
美國名人賽》麥克羅伊連兩年穿綠夾克 追平伍茲
兒科診療費 衛長：調高兩倍不是夢
被翻與周董緋聞 田馥甄淡定生產
其他人也在看
白沙屯1舉動惹怒當地人！他崩潰喊「最缺這群人」 苦主：累到歪腰
苗栗白沙屯拱天宮媽祖今年吸引46萬香燈腳追隨，創下歷史新高。不過也衍生出各種亂象，有民眾發現，沿途街道、田裡都是垃圾。對此，有網友直言，「白沙屯現在應該不缺香燈腳，比較缺維護環境的義工」，貼文曝光後，有不少志工無奈表示，「我要哭了，終於有人說出我心聲，累到歪腰」。
顏慧欣生前疑遭職場排擠 政院：第一階段問卷已回收 盼訪談家屬
行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病辭世，傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，行政院啟動調查。顏慧欣父親、前財政部長顏慶章今天（15日）表示，失去女兒哀痛不已，但協助專案小組發現真相是他的社會責任，願意主動陳述意見。行政院指出，外部委員已展開調查，目前進度為第一階段回收問卷，後續將密集展開訪談程序，也有初步共識希望能訪談家屬。
他開「娃娃車」追白沙屯媽祖！每年送200隻娃娃 背後藏對亡妻的愛
白沙屯媽祖進香第三天，「粉紅超跑」橫跨西螺大橋進到雲林西螺，並駐駕福興宮與太平媽會面，「四媽會」吸引萬人朝聖；《三立新聞網》直擊盛況，發現一輛載滿娃娃的敞篷車超吸睛，國小以下孩童只要大喊「我愛媽祖」，車主宋先生就會送娃娃，他向記者表示開娃娃車的契機，要從13年前首次遇到白沙屯媽祖進香說起。（賴俊佑）
1器官突出血流膿！78歲余天急送醫搶命 余祥銓證實曝他「最新病況」
余祥銓近來砸240萬元換全新的特斯拉Model Y，日前卻被檢舉違規停在北投的公車停靠區，當時有民眾上前提醒開走，雙方火藥味十足。余祥銓現場則表示因為78歲爸爸余天去拔4顆牙，擔心老人家出血危險，才會趕過去違停等他。如今余祥銓出面錄影，也透露爸爸健康狀況。蔡維歆
澎恰恰迎70歲深夜自省 歎拍電影「淪憨人」痛揭欠債2.4億內幕：無視方芳警告
資深藝人澎恰恰今（15）日迎來70歲大壽。回首這半世紀的演藝路，他曾攀上巔峰也曾跌落谷底，尤其為了追逐電影夢而負債2.4億元的往事，至今仍是人生最沉重的一課。他在生日深夜於臉書發表長文自省，引用昔日經典台詞感嘆：「代誌不是憨人所想的那麼簡單」，並首度坦承：自己就是那個「憨人」。
失智介入新黃金防線！ 醫曝大腦退化會提早反映在「這些行為」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 超高齡社會的台灣，65歲以上長者失智症盛行率已達7.99%，黃金防線在於「輕度認知障礙（MCI）」！臨床就有一名67歲家庭主婦，早在2015年就開始頻繁忘記瑣事，但當時傳統的紙筆測驗（MMSE）高達29分，家屬誤以為只是正常老化，沒想到去年認知分數大幅滑落至22分，確診為中度失智。醫師提醒，大腦的退化會提早反映在日常...
高鐵車廂驚見「黃色髮帶」 香蕉哥哥本尊發聲！外型不老爆驚人內幕
今年將52歲的「香蕉哥哥」林掄元，長年活躍於兒童節目領域，是不少人童年回憶中的重要角色，怎料近來有網友搭高鐵，突然在座位前方看到非常熟悉的黃色髮帶，對此香蕉哥哥發聲了。
出國也不忘習俗？ 他一句話逗笑全場 網笑翻：台灣人真的好鬧
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導出國旅遊時的文化差異，時常成為意想不到的趣味插曲。近日，有網友在社群平台分享，在日本京都金閣寺參拜時，意外聽見...
馬妞突倒地不起「血壓飆破220」 緊急送醫現況曝
馬妞（馬維欣）、蔡逸帆、曾治豪、陳怡婷以及腦神經外科醫師謝炳賢等人，近日在梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》分享驚魂送醫事件簿。馬妞回憶，她9年前清晨起床突然感覺嚴重眩暈、倒地不起，血壓一度飆破220緊急送醫。
不只賺回饋金！好市多黑鑽卡「隱藏版神級福利」曝光 網驚：錯過好幾萬
好市多黑鑽卡不只提供高額消費回饋金，近期會員發現其擁有多項「隱藏版福利」，價值遠超想像。除了基本回饋，黑鑽卡會員還能享有專屬保險服務，如道路救援與寵物保險，實用性備受肯定。在旅遊方面，海外住宿、機場接送及租車折扣等優惠，讓常出國者大讚CP值高。此外，生活層面如商業雜誌訂閱、健康檢查及牙齒保險也涵蓋其中，顯示黑鑽卡已從單純回饋機制，轉型為整合型的生活服務平台，提供食衣住行育樂全方位優惠。這讓不少會員重新評估黑鑽卡的升級價值，認為其附加權益帶來更多便利與保障，超越單純的金錢回饋，值得消費者深入了解與利用。
以為只是老花 「視神經無聲殺手」奪走6旬婦視力！一次爆2大疾病上身
隨著高齡化社會加劇與數位3C產品的普及，視力退化已成為現代人不可忽視的健康議題。許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是老花或近視加深，卻忽略青光眼、白內障等眼疾可能早已悄然發生，逐步侵蝕視覺品質。醫師指出，視覺障礙不僅影響日常生活品質，更與長照需求及長者跌倒風險密切相關；研究顯示，視覺受損長者的跌倒風險可較一般人高出2倍以上。（記者：簡浩正）
家中長輩突進ICU！他感慨「對長照完全改觀」：事情多到超乎想像
隨著台灣邁入高齡化社會，長照議題備受關注。有網友分享，近來家中長輩突然住進加護病房，四個子女為此焦頭爛額、心力交瘁，讓原PO有感而發，坦言對長照機制完全改觀，引發網友討論。
韓女團成員瘦成皮包骨！轉身「脊椎現形」 本人親回應嘆：很困擾
隨著相關影片在網路上迅速擴散，粉絲之間出現兩極討論。一部分支持者對其外貌變化表達擔憂，認為短時間內的明顯消瘦可能涉及過度節食或潛在健康問題，甚至有人聯想到演藝圈長期存在的飲食控制與進食障礙議題。另一方面，也有粉絲呼籲外界避免過度揣測，應等待本人說明。面對...
國道車禍翻車！駕駛意識不清送醫 現場一度回堵5公里
國道車禍翻車！駕駛意識不清送醫 現場一度回堵5公里
離奇車禍！彰化單車男「頭鑲嵌廂型車玻璃」滿臉爆血 消防拆窗救援
彰化市區驚傳離奇車禍！今（15）日中午12時許，一名58歲男子騎腳踏車沿著中山路二段行駛，突然撞上停放在路邊的廂型車，「蹦！」一聲，男子整顆頭竟插進廂型車後擋風玻璃內，警消人員獲報趕抵，驚見男子臉部滿是鮮血，立即協助男子脫困送醫治療，所幸無大礙。
分析／台南市府內控失靈！聘僱人員貪污連環爆 她一人A走5400萬最扯
台南市政府近年爆發多起約聘僱或臨時人員涉嫌貪瀆、詐領公款案，涉案局處涵蓋社會、文化、經濟發展及衛生等單位。這些不具正式公務員身分、非經國家考試錄取的編制外人員，利用職務漏洞中飽私囊，且作案手法大膽，顯示市府內控機制已然崩盤。
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
駁斥陳智菡「繳不出卡費」指控 李貞秀轟她是民眾黨蛀蟲
民眾黨中配立委李貞秀遭到黨中評會除籍後，為捍衛自身人格清白，先是發聲明駁斥收錢並曝遭黨中央施壓，隔日更連上節目爆猛料，指控黃國昌立場前後不一、陳智菡向媒體放話李索要五千萬離職「對價」，但陳隨即反駁「子虛烏有」，反指李自陳經濟困難「繳不出卡費」，雙方持續互槓。李今續上節目回應，她支出一向精打細算，除之
年年駐駕車廠！網曝白沙屯媽祖1暖心舉動...把轎班人員「拖進門」
白沙屯媽祖北港進香第2天，「粉紅超跑」今晚駐駕中華賓士員林展示中心，預計明早5點起駕，繼續前往北港進香。對於駐駕展示中心，不少網友紛紛討論今（14日）會在這個時間點且選擇車廠是因為不想讓大轎組太累，且媽祖每年都會選擇在車廠註腳，這也是當初粉紅超跑的由來。
文彩元宣布結婚！親筆信證實喜訊 親曝婚期：遇見了珍貴緣分
【緯來新聞網】南韓演員文彩元傳出婚訊。根據韓媒報導，文彩元將於今年6月與圈外男友舉行婚禮，婚禮預計採