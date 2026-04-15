獨家》小黃司機紅燈50秒寫完！「一筆空心字」神技太震撼

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小黃司機利用等紅燈50秒時間，「一筆空心字」神技精緻到像電腦印刷。(照片/游定剛拍攝)

高手真的在民間！台北一名65歲計程車司機，利用等紅燈短短50秒時間，竟能一筆寫出「招財進寶」、「黃金萬兩」等空心字體，筆畫流暢不間斷，成品精緻像用電腦印刷，驚人神技讓人看傻眼。這名不願具名的小黃司機接受《中時新聞網》訪問透露，其實這項「一筆空心字」並非一蹴可幾，而是從小埋下的種子。

小黃司機回憶，國小三、四年級時，書法老師曾教草書一筆寫法，但當時他心想：「草書根本看不懂」，反而激發他思考，是否能將硬筆字也用「一筆完成」，同時兼顧美感與辨識度，這個念頭成為日後鑽研的起點。

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小黃司機不願透露身分，「一筆空心字」神技太驚人。(照片/游定剛拍攝)

小黃司機便開始自行摸索練習，嘗試將字體「框起來」書寫，但年輕時仍無法突破限制。他坦言：「當兵20幾歲時，還寫不了幾個字，過程中斷斷續續，一直卡在空間與結構的問題。」直到40多歲時，他形容「某天突然頓悟開竅」，終於掌握關鍵技巧，能夠將各種字體串聯，一筆到底完成書寫。

小黃司機強調「連字空心字」關鍵在於熱愛、清晰邏輯以空間感。(照片/游定剛拍攝)

而真正開始將作品分享給搭車乘客，則是近5年的事。小黃司機會在等紅燈或空檔時寫字送給乘客，至今已送出無數張作品，成為車上最受歡迎的「隱藏服務」。

小黃司機等紅綠燈50秒「一筆空心字」神技寫出黃金萬兩4字。(照片/游定剛拍攝)

談到書寫難度最高的「連字空心字」，司機強調關鍵在於三點：對字體的熱愛、清晰的邏輯，以及良好的空間感。「很多人寫到一半會卡住，是因為邏輯錯了，就像在走迷宮一樣。」

他進一步比喻，白紙就像一座「看不見的迷宮」，若缺乏空間概念與路徑規劃，筆畫容易走死路，最終無法完成整體字形。看似隨手一寫的作品，其實蘊含數十年功力累積。

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