獨家／小黃遇火爆乘客！逼半小時到新竹還車上「解放」

一名計程車駕駛深夜載客上路，沒想到乘客一上車，就不斷威脅駕駛，要求必須在半小時內，從台北開到新竹，否則就要動粗。即便已經上了高速公路，乘客情緒依舊失控，不只大吵大鬧，最後甚至在車上當場小便。駕駛事後無奈報警處理，不只得清潔車輛，還得承擔停駛的營業損失。

後方男乘客一上車，就開始口頭威脅駕駛，揚言半小時內一定要到新竹，否則就要動手。

計程車駕駛vs.鬧事乘客：「（你現在可以停啦）。大哥真的不要為難我，現在在高速公路上。」

駕駛忍無可忍，當場回嗆，但男乘客不但沒有收斂，情緒持續失控，甚至在車上當場「解放」。

計程車駕駛vs.鬧事乘客：「尿在這個垃圾袋上面可以嗎？（尿在垃圾袋上面啦）。」

記者vs.當事駕駛：「當我們在開車，最怕在高速公路上，有客人對你動手動腳，他說2點35分沒到，就要拳打腳踢，還說要讓你下課，對我們來說，那就是威脅生命安全。」

事情發生在24日凌晨2點多，男乘客從台北市中山區長春路上車後，就不斷口頭威脅駕駛，甚至上了國道沒多久，還要求駕駛靠邊停車，讓他上廁所。

一個將近一小時五十分鐘的車程，卻被要求半小時抵達，駕駛已經盡力加快速度，沒想到對方仍情緒失控，在國道五楊高架路段，直接在車內小便，讓駕駛不知所措。

計程車駕駛員職業工會發言人李威爾：「如果沒有特殊狀況，司機不能隨意停在路肩，否則會被重罰，萬一發生追撞，責任也可能無法負擔。」

整輛車瀰漫尿騷味，不只得進行全車清潔，還必須停駛，無法營業，合計損失至少上萬元。儘管駕駛最後將車開到派出所報案，可依毀損罪提告求償，但曠日廢時，許多司機遇到類似狀況，只能摸摸鼻子、自認倒楣。

