獨家／小6女童先天無膝蓋骨！裝支架畢業前跑大隊接力圓夢

住在台中的宥萱，左腳先天沒有膝蓋骨，她決定參加國小最後一次的大隊接力。（圖／東森新聞）





住在台中的宥萱國小六年級，左腳先天沒有膝蓋骨，需要靠著鐵腳支架才能行走，熱愛運動的她不能和同學們一起運動。眼看明年就要畢業，她決定參加國小生涯最後一次的大隊接力，她擔任最後一棒，衝過終點的一幕感動許多人。而據媽媽所說，她是在懷孕第7個月才發現宥萱的左腳不能動，但她想就換孩子是斷了翅膀，也是她的天使，而她也說等到畢業後宥萱就要截肢，這一跑也成為她人生最深刻的回憶。

手握接力棒奮力衝過終點，宥萱穿著鐵鞋支架，忍痛也要跑完，因為這一跑對她來說意義重大。老師同學們都圍上來給她比讚擊掌鼓勵，這一刻，勝負全都不重要，因為這算是給宥萱圓夢的一次大隊接力。

宥萱媽媽：「她也很想當正常的小朋友，所以我也把她當成正常的小朋友在對待，主動跟我講說她想要參加大隊接力賽，那我就覺得說反正就最後一年了。」

她是就讀台中北屯四張犁國小六年級的宥萱，天生缺少膝蓋骨，需要穿著鐵鞋支架才能行走，喜歡運動的她從小就不能和同學一起參加跳繩、健康操比賽，運動會就只能坐在場邊看。但這次是最後一次運動會，她不想再錯過，同學們信任她，也把象徵榮耀的最後一棒交給她。

宥萱媽媽：「其實當下很難過，可是就覺得沒關係啦，妳都來了，我一直跟我自己講說，就算斷了翅膀，妳還是我的天使。」

宥萱媽媽在懷孕第7個月才發現她的左腳動不了，不想放棄小生命，將她生下來，結果卻是極罕見的疾病，為了治療左腳跑遍醫院，得到的結果卻都一樣。

宥萱媽媽：「在她大班的時候吧，有一次她跟我講說，媽媽我不想再去看醫生了，醫生說我的腳已經沒有用了，長大了，所以醫師有給我一個方向，就是說建議我們可以做截肢手術。」

穿著鐵鞋支架的宥萱也在鏡頭前表演健康操，她愛鋼琴、愛跳舞也愛運動，最後一次的大隊接力校方特地PO網，引發討論，網友都說看了真的令人眼眶泛淚。

台中北屯四張犁國小蘇老師：「我們已經是預先知道她會有這樣的活動，可是當下看到她完成了一個不可能的任務的時候，其實還是滿感動的。」

明年畢業後，宥萱就要截肢，對她來說是人生最大難關。而運動會的最後一跑，會是她心中最難忘記憶，也將成為她人生繼續前進的動力。

