獨家》少子化衝擊！枋山鄉托老師全被換 家長氣炸 鄉長：不會窮教育
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山鄉立托兒所因少子化重創，招生崩盤，原有加祿、嘉和、枋山、楓港4個鄉托分班，本學期僅剩枋山13童、嘉和2童，卻編制有7名約聘教保員。鄉公所近期依考評裁減3人，卻全數落在枋山分班，家長怒轟「熟識孩子的老師全被換掉」，質疑公所公平性，憂幼兒適應出問題。鄉長羅金良則回應，少子化偏鄉最慘，4分班剩2處，嘉和明年恐歸零，「老師比孩子多，早晚發生」，裁員依考核，「其中一人還是親戚，絕無針對」。
多名家長氣憤表示，「孩子原本跟3位老師相處融洽，感情像家人，現在突然換人，孩子一早哭鬧不肯上學，怎麼適應」、「嘉和只剩2個孩子，卻留老師；枋山13個孩子，反而砍最多，這公平嗎？公所說依考評，考評標準在哪？」有家長也強調，都沒有收到正式說明，都是口頭告知，老師們也私下透露是突然被裁員，公所這樣的處理方式未免粗暴，也罔顧孩子受教權益。
「絕不會窮教育。」羅金良強調，枋山鄉近年每年新生兒都只剩下20個左右。若鄉托難以為繼，將與屏東縣府合作，在南北兩端加祿、楓港國小增設公托幼幼班，並提供交通接駁、教育補助。目前鄉內小學每年教育經費補助已超50萬元。未來更會修改生育補助條例，從目前第一胎2萬、第二胎4萬、第三胎8萬、第四胎10萬的縣內最高標準，再持續提升第一胎的補助。
不過，家長仍不買單。陳姓家長認為，「現在托兒所的孩子最需要穩定老師！」他們呼籲公所暫緩裁員，或至少調派至其他分班，避免孩子心理受創，家長也無所適從。枋山鄉公所表示，將再與家長溝通，盼化解爭議。
更多自由時報報導
溫度狂跌「下探到13~15度」 未來1週天氣一圖看懂
台中捷運紫線擬採高架 規劃銜接綠線「成環狀」一車到底
陳耀昌病逝！石崇良落淚：慟失恩師、首席顧問
「16人點5份披薩」被義國店家公審 同團部落客揭真相：店家有同意
其他人也在看
颱風期間蘇澳淹水釀1死 家屬指延誤通報死亡 鎮長致歉：將檢討改善
颱風鳳凰日前侵台，宜蘭蘇澳發生強降雨釀災，獨居在蘇北里中原路的78歲黃姓婦人不幸在住家溺斃。家屬質疑鎮公所延誤向縣府和中央通報死亡案例，鎮長李明哲今天致歉表示，公所通報流程有問題，導致未能即時協助家屬處理後事，正在檢討原因，後續也將改善通報流程，向死者及家屬致上最大歉意。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 11 小時前
「新民防手冊」家戶普發 林飛帆：19日起比照選舉公報發送
國防部9月推出新版《台灣全民安全指引》，在經過改版和精修後，即將送到全民手中。國安會副秘書長林飛帆今天（17日）表示，手冊普發將從19日起，比照選舉公報模式，讓全台900多萬家戶都能拿到手。 負中廣新聞網 ・ 10 小時前
中國「限日令」成形？ 專家示警：若重演釣魚台爭端「日本損失逾4千億」
日本首相高市早苗的挺台言論，正在持續發酵中，野村綜合研究所今天（11/17）分析，中國政府不斷呼籲國民，短期內不要前往日本，若重現2012年釣魚台爭端的嚴重反日潮，恐導致赴日中國旅客人數銳減，日本經濟預計損失逾4千億元。太報 ・ 11 小時前
小海豹被虎鯨獵殺 衝上船逃命 圍堵過程驚險全紀錄
美國華盛頓州外海，一隻海豹遭虎鯨群追逐，緊急攀上船尾平台躲避，虎鯨包圍不肯離開，直到10至15分鐘後才放棄。Yahoo奇摩（國際通） ・ 9 小時前
高雄月世界垃圾來源曝光！他驚：黨內鬥爭？
[NOWnews今日新聞]高雄市燕巢區「月世界」附近近日被爆遭長期違法傾倒家庭垃圾，原本雜草叢生的山坡地，兩年內竟被堆成數十噸重的垃圾山，惡臭瀰漫、蒼蠅滿天，宛如「廢棄物天堂」。環保局接獲民眾通報後，...今日新聞NOWNEWS ・ 38 分鐘前
南港汐止塞到懷疑人生！卡停車場2小時、公車坐到心累：從來沒這麼扯過
汐止、南港一帶今晚（17日）出現罕見大塞車，包含環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊一路「動彈不得」，不少駕駛回報「平常這時間早就到家，今天卡在原地超過一小時」，甚至有駕駛受困在世貿公園地下停車場長達近兩小時，形容「從B3到B1超過一個多小時，現在還在停車場裡面邁向第二個小時了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
淡海輕軌二期推動 淡水人憂「邁阿密海岸線」消失
淡海輕軌第二期規畫持續推動，但淡水沿岸一帶因成排中東椰棗與夕照景緻，被居民稱為「淡水邁阿密」，隨工程進度逼近，地方憂心景...聯合新聞網 ・ 15 小時前
出道40年首獲小金人！湯姆克魯斯領「奧斯卡榮譽獎」喊：希望別再骨折
湯姆克魯斯出道超過40年，終於在今年獲得象徵終身成就的奧斯卡「主席獎」，成為他首座奧斯卡獎項。在頒獎典禮上，他深情擁抱頒獎人並發表感言，分享電影對自己來說不僅是工作，更代表他的人生。典禮前一天，阿湯哥在派對上展現跳舞的罕見一面，而頒獎當天則有眾多好萊塢巨星如李奧納多、休傑克曼及艾瑪史東到場見證這歷史性時刻。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台積電前採購副總李文如跳槽輝達 11/18就任「這職務」
台積電前採購副總李文如曾經是台積電最年輕副總，她今年7月震撼宣布請辭，今天（17日）傳出確定跳槽輝達。根據市場消息，李文如明天將就任輝達企業級用戶相關的WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務，並非原本傳出的中廣新聞網 ・ 9 小時前
都是同國人！賴清德重申轉型正義決心 喊話各政黨「團結面對威脅」
即時中心／黃于庭、李美妍報導總統賴清德今（17）日出席國家檔案館開幕典禮，他指出，檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，確保公開透明；同時也表示，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護台灣民主。民視 ・ 9 小時前
鴻勁公開申購起跑 抽中1張估可賺逾74萬元
（中央社記者張建中新竹17日電）興櫃股王鴻勁今天起辦理公開申購，承銷數量3299張，承銷價暫定每股1495元，預計11月21日抽籤，以今天興櫃成交均價2236.56元計，抽中1張有機會獲利逾新台幣74萬元。中央社 ・ 8 小時前
養胖普發萬元 金管會授3祕訣
普發現金1萬元各項領取方式已經開跑，全台超過1000萬人已經領到「穩穩入袋」！不少民眾考慮拿這筆錢好好理財、投資，「養胖」這筆「小小財富」。公股金融機構透露，透過「核心、衛星」投資配置、適當地選擇AI、衛星題材股票或基金，甚至以機器人、智慧型理財方式，養胖這筆1萬元、成為財富累積的起點。中時新聞網 ・ 1 天前
問題蛋在台中上架賣 綠轟衛生局螺絲鬆督導不周
中部中心/徐秘康、林韋志 台中報導彰化文雅畜牧場雞蛋，芬普尼超標，問題蛋流往台中，3萬2千多顆，恐怕已經進了消費者肚子裡。今天（17日）上午，台中市綠營議員強力質詢，怒責衛生局是否螺絲鬆了、督導不周，怎麼問題蛋還能上架販售？衛生局回應，10日當天主動查驗時，發現有問題蛋，就已經要求業者下架。民視 ・ 14 小時前
住客30多輛車被淹蘇澳煙波扛下來 律師揪細節讚：叫小賀
日前在颱風鳳凰及東北季風共伴效應影響下，導致宜蘭蘇澳強降雨釀災，位於蘇澳的煙波飯店淹水，30多輛旅客車輛受影響。業者12日表示，房費全免外，也啟動保險理賠與賠償程序。對此，巴毛律師陳宇安今（16）天說，蘇澳煙波真的是「叫小賀」的飯店，明明知道把車留在地下室，如果有車損他們要賠，但還是扛下來了，沒有讓車主開出去然後一路沖出海，真的很有guts 給讚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
安成新藥2期臨床試驗未達標 股價重挫逾6成觸熔斷
（中央社記者曾仁凱台北17日電）興櫃生技公司安成16日夜間召開重大訊息記者會，宣布旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國2期臨床試驗未達標，造成今天開盤約10分鐘，股價暴跌超過6成，觸動熔斷機制暫停交易。中央社 ・ 14 小時前
歐洲釔價今年來暴漲逾40倍，中國出口受限掀航太與晶片鏈新風險
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，在中美圍繞關鍵礦產與關稅博弈僵持之際，全球釔(Yttrium)供應正急速吃緊，業界警告「新一輪稀土危機」正在釀成，航太、能源與半導體產線面臨成本飆升與潛在斷鏈風險。目前釔主要用於高溫防護塗層與特殊合金，是先進噴射引擎、燃氣渦輪以及部分晶片製程中不可或缺的材料。中國長年是全球最主要供應國，今年4月起對釔及其他多種稀土實施出口管制，出口商須申請許可證，且獲批數量有限、出貨延誤情況普遍，導致境外庫存明顯下滑。有交易員坦言，庫存自年初約200噸急降至個位數水準，甚至已有業者「完全斷貨」。價格端的緊繃已率先反映；歐洲市場釔氧化物報價年初以來暴漲逾40倍，最新每公斤約270美元；反觀，中國境內價格約每公斤7美元，漲幅僅逾一成且近期略有回落，顯示出口環節被「卡脖子」，境外買家為確保供應被迫用天價搶貨。航太業界指出，釔是全球最先進噴射引擎的關鍵材料之一，若價格持續飆升且交期不穩，將推高整體製造成本並壓縮利潤。半導體產業同樣拉響警報。釔被廣泛用作設備內部防護塗層與絕緣材料，業內人士形容短缺嚴重程度「9分滿分中的9分」，雖不至於立刻導致大規模停線，但預期將延長設備交期、墊高導財訊快報 ・ 12 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 16 小時前
Lexus IS300h 三度小改款車價喊漲！F Sport 車型漲最兇
Lexus IS 車系是品牌四門轎跑車，9 月時推出第三次小改款，換上類似新世代 ES 的家族識別，車內則有雙 12.3 吋螢幕，日本預計明年 1 月推出，日媒已率先得知車型編成與售價，三個車型不但全都漲價，其中 F Sport 車型大漲 11 萬元台幣。自由時報汽車頻道 ・ 12 小時前
未來赴美4名校留學將「免托福」 預計115學年度上路
教育部今（17）日宣布，啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所學校的學生，在台灣修習一定比例的全英語授課，也就是EMI課程後，將能夠申請至美國四所合作的大台視新聞網 ・ 7 小時前
身邊只剩炮友！她嘆「只要性才有人陪我」無奈曝交友困境：我承認我很髒
隨著成長、出社會工作後，能夠交到知心朋友也越來越困難，也讓近幾年來交友軟體越發興盛，就有一名女網友分享，她從大學起就不懂得如何主動交友與維繫關係，結果長期下來身邊只剩「靠性維持」的炮友型朋友，令她感到矛盾又自責。貼文曝光後掀起熱議，許多網友鼓勵她別貶低自己，也建議可以從共同興趣、活動或課程重新建立人際連結，「保護自己最重要」。鏡報 ・ 1 天前