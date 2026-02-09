獨家／少一隻！巨型「力霸王」被吹破 下半身全消風

高雄愛河灣正在舉辦冬日遊樂園。（圖／翻攝高雄美食走跳－刁嘴少女）





高雄愛河灣正在舉辦冬日遊樂園，展出15公尺高的超人力霸王，不過昨天（2/8）中午遊客發現，怎麼巨大版超人力霸王氣球看起來怪怪的？下半身全都消風了，有如變身成水母般，觀光局證實氣球破損，正在修補中。

Q版力霸王巨型氣球，綁在船隻上往港邊飛，模樣超萌超可愛，不過飛進港邊後，卻呈現這個樣子，下半身漏風，只剩下頭部是完好的，宛如一隻新品種的水母，看起來很無辜的樣子，6號中午民眾到高雄愛河灣，準備要來朝聖，15公尺高的超人力霸王，結果卻看到力霸王氣球消風，必須得提早下班了。

觀光局表示6號在測試，用船隻把力霸王拉進港邊時，都還好好的，但因為風太大了，所以導致氣球破損，7號活動登場就少一隻，目前觀光局已經緊急送修，希望可以修補破損，後續力霸王是否繼續展出，還得看修理的狀況而定，這消息一出，難免讓粉絲們有點失望。

