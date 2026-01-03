獨家／就在士林「美食街」門口！民眾控：豆腐淋雨逾兩小時

臭豆腐業者強調，食材都有冷藏管理。（圖／東森新聞）





說到夜市美食，少不了豆腐料理。士林市場地下美食街，也是許多饕客必訪的小吃聖地，不過有民眾發現，凌晨時段竟有大量板豆腐、油豆腐、豆干，直接擺放在街道上，至少被雨淋了兩個小時。畫面曝光後，引發食安疑慮。對此，美食街業者出面澄清，表示這些豆腐是早市攤商販賣，北市衛生局也將派員稽查。

凌晨時段，民眾經過台北士林夜市前方，發現地面上擺放著大量板豆腐。仔細一看，現場不只有板豆腐，還有一整箱油豆腐，甚至一袋又一袋的豆干。目擊者表示，他凌晨兩點經過時就看到板豆腐放在地上，沒想到凌晨四點離開時，這些豆腐仍然擺放在街道上，讓他當場看傻眼。

因為這一帶豆腐料理相當多，像是炸得金黃酥脆的臭豆腐、鹹香開胃的麻辣臭豆腐，都是士林夜市裡販售的經典小吃，吸引大批遊客造訪。但如今傳出有業者將板豆腐隨意擺放在街道上，也引起遊客反感。

民眾：「當然是噁心啊，所以就不會再去點那個豆腐。做生意的公德心很重要，因為本身就是做吃的，講求衛生，不該把食物放在外面。」

《EBC東森新聞》實際回到板豆腐擺放的位置，雖然現場已經沒有擺放，不過透過Google街景圖可以發現，其實去年2月時，就曾被拍到豆腐板隨意擺放在街道上。

士林夜市小吃攤：「那是早市，他這種就是專門做豆腐的廠商，在每一個早市都是這樣放著。」

士林夜市小吃攤急忙撇清，強調雖然擺放位置相同，但並非小吃攤所使用。因為士林市場一樓是傳統市場，地下一樓才是小吃美食街。臭豆腐業者更實際拿出存放豆腐的容器自清。

士林夜市臭豆腐業者：「東西都是像這樣一個一個包裝，你可以摸摸看它的溫度，還是冷的。」

臭豆腐業者強調，食材都有冷藏管理，並非所有店家都隨意擺放，也直言不應因個別行為，影響整個士林夜市形象。對此，北市衛生局表示，雖然民眾拍下的畫面中，貨車車號不清楚，無法確認店家資訊，但仍會派員前往稽查。

