獨家／ 就是不給搜！檢調辦黃國昌狗仔案 5度向北院聲請搜索票全碰壁

民眾黨主席黃國昌被告發多罪，檢調5度聲請搜索票都失敗。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌被控養狗仔隊跟拍政敵，後續又被指控收錢在立院幫忙質詢，台北地檢署正指揮調查局追查是否涉犯《國家安全法》、《貪污治罪條例》等重罪。根據《太報》獨家掌握，檢調偵辦狗仔案為了保全證據，曾3度向台北地院聲請搜索票均被駁回，據了解，檢調並未放棄，日前又2度向北院叩關，依然被狠狠打臉，重要證物若因此滅失，偵辦恐受阻。

全案的線頭來自民進黨立委王義川，國民黨立委徐巧芯去年在臉書上貼文公布王義川的街頭野生照，爆料6月11日下午1點左右，「是你嗎？義川天兵再度闖紅燈違規左轉？」王義川根據徐巧芯公布的影片及照片提告，桃園地檢署查出4名涉案人是媒體記者，均受雇於凱斯國際公司，足足跟了王義川9天之久。檢方認為凱思國際屬於媒體，因而做出不起訴處分。

廣告 廣告

民進黨立委王義川遭狗仔隊跟監，進而揭發和民眾黨主席黃國昌有關的一連串黑幕。資料照。廖瑞祥攝

黃國昌的狗仔集團，被懷疑也曾跟監過柯文哲。資料照。李政龍攝

不過，在王義川、《鏡週刊》介入調查後，發現凱思登記負責人為李麗娟，進而揪出幕後主導者就是民眾黨主席黃國昌。黃國昌透過筆名「蕭依依」的時任《中央社》的謝幸恩招募狗仔隊，幫黃國昌全面跟拍政敵，除了王義川外，目前浮上檯面的受害者包括前民眾黨主席柯文哲、經濟部長龔明鑫、政務委員陳時中及張景森、前民進黨秘書長林右昌等人。

根據媒體報導，凱思國際的金流包括耘力國際文化事業有限公司注資100萬元，而耘力國際的登記負責人就是黃國昌小姨子高翬；另根據《鏡週刊》揭露，前國民黨立委陳建平、智邦科技創辦人黃安捷各注資凱思千萬元。

凱思國際也成為黃國昌實質指揮狗仔隊跟監政敵的大本營，不過，凱思國際大帳房、前永豐銀總經理張晉源的心腹李光昕，在案件曝光後，突然於9月底搭機前往香港未歸，目前疑轉進中國，其滯外不歸的行徑，和柯文哲的秘書「橘子」許芷瑜潛逃日本有類似之處，許芷瑜已遭到北檢通緝，目前列名調查局外逃要犯。

王義川於10/3具狀向北檢控告黃國昌、李麗娟及包括謝幸恩在內的5名狗仔涉嫌《刑法》妨害秘密、《個資法》等，另告發黃國昌等7人違反《國安法》。

檢調昨(12/11)以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，訊後請回。資料照。呂志明攝

檢察官昨(12/11)以被告身分傳喚狗仔頭林玉偉到案。資料照。呂志明攝

不過，黃國昌涉案不止於此，北檢另接獲民眾剪報指控，稱凱思國際曾接受臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤200萬元注資，黃國昌於立法院質詢與臺雅集團案時，自爆「幫了很多忙」，涉嫌收賄對價。北檢將此案併入「跟拍集團」案件，由同一檢察官偵辦，並將黃國昌列為貪污罪的「他字案」被告。

據了解，檢調針對黃國昌等人涉及的案件，早已鴨子划水展開調查，但三度具狀向北院聲請搜索票，均慘遭滑鐵盧；在黃國昌遭告發貪污後，檢調又檢具事證再度向北院聲請搜索票，詎料又兩度遭到駁回。五度叩關全以失敗收場。

不過，檢調並不氣餒，決定積極鞏固更多事證，昨天已針對狗仔集團成員正式啟動約談，北檢指揮調查局約談狗仔頭謝幸恩、攝影林玉偉，兩人到北檢複訊後獲請回。依檢調的辦案步調來看，直接約談黃國昌攤牌的時程，似乎已經箭在弦上。

黃國昌（右）狗仔帳房李光昕（左），自9月底出境不歸，恐成橘子逃亡翻版。資料照。翻攝自黃國昌YT

法律報你知

搜索票有多重要？根據《刑事訴訟法》規定，檢察官及司法警察（含調查局）要執行搜索扣押，原則上採取法官先行審查制（有令狀搜索），但也有例外（無令狀搜索），如果發生特殊急迫情況，在符合法律規範的情況下，檢察官或司法警察有權進行「附帶搜索」、「逕行∕緊急搜索」及「同意搜索」。

不過，要動用「無令狀搜索」有諸多限制，若是檢察官所為的緊急偵查行動，必須層報檢察長，並於3天內陳報給法院，若法院審查認定不該准許，應在5天內撤銷。如果是司法警察為之的搜索行為，必須於3天內報告檢察署檢察官或法院，若經法院審查後認為不該准許，也須在5天內撤銷。

如果搜索後未呈報法院或經撤銷者，法院在審判時可以宣告扣得的證物，不得作為證據。

更多太報報導

獨家／黃國昌狗仔偷拍案啟動約談！傳調查局三度聲請搜索均遭北院駁回

剴剴之死！兒盟高層稱社工陳尚潔「沒錯」 法官逼問「為何不選周保母」答案曝

剴剴的最後一夜！體溫24度、多處瘀青、暴瘦沒呼吸 醫師痛揭「惡保母掰這些」