獨家／尾牙邀約有詐 知名魔術師曝「間接詐騙」新手法

知名魔術師神奇傑克就獲得邀請去表演，但對方堅持不支付現金，而且要求一定得先用另一隻手機加入另一個工作群LINE。（圖／東森新聞）





年前尾牙活動多，對舞者和魔術師表演者來說是大旺季，結果這也被詐團盯上，知名魔術師神奇傑克就獲得邀請去表演，但對方堅持不支付現金，而且要求一定得先用另一隻手機加入另一個工作群LINE！其實這是新手法，先利用不明連結取得名人的LINE所有權，接著傳訊給粉絲或友人，再進行借錢詐騙取財。

說變就變，連變臉都可以，知名魔術師進入節慶表演活動大檔期，邀約者不斷，要接活動案子都會要求先付訂金，對方卻反過來要求，必須先準備兩支手機或者平板電腦，因為要掃描QR Code，加入群組才能支付。詢問公司地址，一查根本是塊還在興建中的工地，這時候才驚覺遇上詐騙。

廣告 廣告

魔術師神奇傑克：「他不是直接要騙我的錢，我們同業被騙情況是，不是被騙錢，他是直接偷掉、擷取掉，你所有LINE裡面的紀錄，跟你朋友的關係，會去跟你朋友借錢，他不只騙你，他要騙你的上游下游。」

原來不是要直接取走魔術師的荷包，而是詐騙進階版，間接方式，先取得名人表演者等個人LINE，拿到個資後，接著再對他的粉絲友人，詐騙取財。跟著節奏，動感十足，舞者本來想趁著年前多跑幾場尾牙，替自己多賺點錢，結果就加了LINE群，對方說有很多案子，就接受指令，加了一群又一群的LINE，最後是被要求去匯款一筆又一筆，沒賺到紅包錢，反而被騙走6位數。

舞蹈表演者小咩：「那時候想有額外機會的話，可以有工作也可以有投資的部分，結果沒賺到5千元表演費，還沒賺到錢就先亂花錢了。」

手法推陳出新，詐騙方式與時俱進，甚至跟著時事演進，連尾牙表演都被盯上利用。年關將近，對陌生訊息只能多加留意，以免沒賺到大紅包，反而得勒緊褲帶過年。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

詐團新招！他收1電子郵件 照做「10萬元」被盜光

寧夏夜市旁當街搶705萬 逮6嫌起獲贓款

女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴

