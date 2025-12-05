獨家／居住正義變「居住正億」 黃國昌住北市億元豪宅謎團多

黃國昌入住台北市仁愛路的近億元豪宅，引發極大的爭議。

《鏡報》日前踢爆，主打「居住正義」的民眾黨主席、立委黃國昌，已悄悄入住台北仁愛路四段近億元豪宅多時。黃稱因汐止老家拆除而租屋，但外界質疑他既要選新北市長，卻搬離選區；且台北豪宅租金估逾 10 萬、管理費 1.3 萬，與其庶民形象落差甚大。而這豪宅目前由第三人持有、和黃家關係成謎，引發是否有利益輸送？及「房事」雙標質疑。

《鏡報》近日踢爆，口口聲聲要選新北市長的民眾黨主席、立委黃國昌，悄悄地搬進了台北市仁愛路四段精華區的近億元豪宅，昔日高呼「居住正義」、還曾帶人搭帳篷夜宿台北市東區的黃國昌，幾年後，居然直接入住東區，讓許多人傻眼，還有網友諷刺他已經變成「上億夫」。

廣告 廣告

黃國昌在受訪時，並未否認已搬到台北市的仁愛路豪宅，他只簡短地說，是因為汐止老家已經拆掉，所以必須租房子。他沒有解釋的是，即便老家已經拆掉，新北市可以租的豪宅多得是，為什麼非要遠離新北選民？另外，即便他喜歡台北市仁愛路的環境，也無需租到近億元的豪宅，因為，這和他的人設落差太大了。

黃國昌說，他是汐止老家拆了，才去租屋。

先住高樓層再搬低樓層 入住至少兩年

黃國昌入住仁愛路億元豪宅曝光後，也引發社區住戶的議論。《鏡報》再接獲爆料指稱，其實黃國昌住在那邊的時間，至少兩年，而且一開始是住在高樓層，租約到期之後，又找到同棟大樓低樓層的房子續租。

爆料者指出，當初，黃國昌租房時，並非由本人簽約，而是一名女子出面，房東後來才知道入住的人是黃國昌。租約到期之後，房東不續租收回。黃家人雖然平常不太和鄰居往來，但可能太喜歡這個環境，隨後，黃國昌就住到同社區較低樓層的房子。

去年一月，黃國昌汐止老家還在，如今已經變成平地。

對照黃國昌汐止老家完全拆除的時間，是在去年七月，老家違建開始拆除則是前年九月。黃家人有可能早就準備撤離搬家。因此，爆料者所說，黃至少已住兩年的說法，似乎有所本。

豪宅所有人非黃非高 三人關係成謎

外界真正關注的是，究竟這個億元豪宅是誰的？《鏡報》查詢房子的所有權人，既不姓黃也不姓高（黃妻姓高），而是位D姓的人士。他們三人之間有沒有什麼特殊關係？不得而知。

但豪宅若真是租來的，喜歡連連看、並在立院咆哮質詢的黃國昌，他一定會問的問題是：房客究竟付了多少錢的租金？是否符合一般行情？中間有沒有利益輸送？只是黃國昌本人，現在完全避而不答。

據當地房仲的估算，黃國昌住的房子，租金保守估計要10萬元，若再加上每個月13,000元的管理費，光是一年花在租屋的錢就高達1,300,000元 ，這個租屋數字看在小草的眼中，不知作何感想？

政治人物的「房事」問題，常影響選戰結果。黃國昌有必要清楚交待億元住家的事。圖／攝影鄒保祥

豪宅貸款破8000萬 月還銀行50萬

從現在的房產公開文件中，也可以推算出，這個房子可能還向銀行借貸約8千多萬，若房貸利率是年息2%，把利息、本金及其他費用加一加，若分20年償還，屋主每月恐怕要還銀行近50萬元，這並非一般人可以負擔。

政治人物的「房事」問題，常常會影響選民的觀感，過去因為「房事」處理不好，而導致大選落選的例子不勝枚舉。宋楚瑜的美國5棟房子、王如玄的軍宅案、韓國瑜的豪宅案，最終都帶給候選人極大的負面影響。

黃國昌若有志於更上一層樓，就必須把住進億元豪宅的內情講清楚，更不用說，他還是一個常把「居住正義」掛在嘴邊的政治人物。若置之不理，一旦進入選戰期間，必將成為重砲攻擊的目標。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／黃國昌悄悄搬離新北市汐止 住進台北市蛋黃區億元豪宅

交保後首次公開直播！柯文哲笑稱黃國昌變「爐主」：越看越擔心

黃國昌「汐止違建老家」現況曝光 5樓透天厝遭夷平、停車場雜草叢生