獨家》屏東東港跨年〈羊咩咩〉叫聲太洗腦 58歲謝采吟意外爆紅

58歲謝采吟在屏東東港跨年場演唱歌曲〈羊咩咩〉，在舞台上學羊叫，意外成為網路焦點。（謝采吟提供）

2026年全台各地跨年各有千秋，但網路上卻掀起一陣「羊咩咩」的討論串，原來是台語歌手謝采吟在屏東東港跨年表演時，不只演唱歌曲《羊咩咩》，還直接在舞台上學羊叫聲「咩～～」，瞬間成為網友迷因，直說「我現在腦海都是咩～～～～」。58歲的謝采吟接受《中時新聞網》訪問時，語氣又驚又喜，她透露自己因為年紀大而沒有唱片公司肯簽她，也非常感謝網友青睞讓她覺得感恩又開心。

從《超級紅人榜》一路過關斬將、展露頭角的謝采吟，成為屏東東港場的表演黑馬，她去年發行的創作歌曲《羊咩咩》，及有魔性的「羊叫聲」表演片段，跨年後在網路瘋傳，意外爆紅。謝采吟接受《中時新聞網》訪問表示，「都是人家傳來給我說，哎呀，你紅了，真的太開心、也很意外。其實先前枋寮跨年我就有唱過，可能是枋寮那邊都是比較年長的觀眾，所以他們不會去用網路，這一次東港跨年，可能觀眾比較年輕，真的是很感恩」。

58歲謝采吟(左)在屏東東港跨年場演唱歌曲〈羊咩咩〉，意外成為網路焦點。（謝采吟提供）

謝采吟除了感謝歌唱比賽節目，幫她累積人氣，獲封「羊咩咩歌后」，更感謝貴人許常德的建議，「我從《紅人榜》下來之後，許常德老師有找我，他說妳要趕快，妳在節目賺到一個封號不容易，有封號就要善用，快去寫一首跟羊有關係的歌，沒想到阿德老師的一句話，居然一語成讖」。

講到〈羊咩咩〉這首創作曲，謝采吟說，歌詞裡都是小時候家裡養過的動物，包括羊、雞、牛等等，至於羊咩咩的叫聲，是兒子提議自己學羊叫，沒想到卻成為最吸睛的效果。「一年多前我有去學校唱歌，學生以為那個羊叫聲是特效」。

58歲謝采吟(左)為了表演到處毛遂自薦，也感謝陳言寧(右)幫忙爭取機會。（謝采吟提供）

現年58歲的謝采吟，個性相當憨直、古意，她害羞表示自己年紀大，所以沒有唱片公司來簽約，「他們會考慮在投資在我身上會不會回本？」、「本來有唱片公司老闆看到我，覺得這麼有特色的一個女生，但老闆小孩忍不住透露『那個妹妹』的年紀已經比較高了啦，所以就錯過了」。

對於愛唱歌的謝采吟來說，她沒有放棄表演，自己寫歌、拍ＭＶ、創粉專，想辦法經營自己，到處毛遂自薦登台高歌，身為獨立藝人，雖然資源單薄卻一點也不覺得苦，「你看哦，他們那個表演來賓的海報，全部都是年輕人，這次跨年表演也是爭取來的喔，很感謝陳言寧帶著我一起去！」。如今《羊咩咩》成為 Threads 上討論焦點，預計羊年來臨時，或許有機會成為2027年各地跨年晚會的熱門嘉賓。

