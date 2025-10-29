獨家／屏科大怪盜基德！半夜闖男舍偷錢 10多人受害

只要是錢包放在桌上，鈔票都不見。（圖／東森新聞）





屏科大最近出現一名小偷，被學生稱是怪盜基德，他周一和周二凌晨闖進其中一間男宿舍一間一間開門，暗黑沒開燈的房間，小偷就進入翻錢包，只要是錢包放在桌上，鈔票都不見，學生十多人受害，損失最高有6500元，初估竊走好幾萬，學生說其中一個大門壞了好幾天，但是知道寢室擺設還能出入自如，擔心是學生所為。

屏科大學生：「這一間是失竊的寢室，同學就是半夜睡覺，有小偷闖進我們的房間。」錢包放在自己的寢室，十幾名學生被偷。

廣告 廣告

屏科大學生：「說我現在是最多錢的，那他很聰明。」27號凌晨開始，屏東科大學生陸續發現錢不見，竊賊闖入宿舍神不知鬼不覺。

屏科大學生：「他同學被偷了2700元，很多學生都會把錢包放在桌上，我宿舍室友就是這樣都沒有聽到聲音，然後東西都沒有變，就他一個被偷對，就只有他一個人是把錢包放在桌上。」都在睡覺特別挑全黑，全關燈的房間去偷，最多有一個人被偷6500元，一間一間房間這樣子開，在一間房間大概待三到四分鐘。

有著鬢角的男子戴口罩闖學生房間，身穿運動長褲夾腳拖鞋，宿舍四層樓高一層三十幾間房，總共上百間房一房四人，有約400名學生，男子在一二三樓間游走，完全沒有學生發現有小偷。

這名小偷被學生稱之為怪盜基德，他主要都專偷其中一間男生宿舍，而且是趁著凌晨的時候，一間一間進去偷，他現在偷竊初估金額大概已經有好幾萬。檢視加強宿舍門禁管制措施也呼籲同學，離開宿舍寢室門也確實上鎖。

學校說會加強管制，不過被偷宿舍三個大門，其中一個26號就壞了，等於有沒有門禁磁扣都沒差，加上學生鮮少鎖門，學生自己推估了解宿舍床鋪在上桌子在下，而且擺放位置很可能是學生所為，是內賊還是外來客闖空門，學校和警方正在查。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿